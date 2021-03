“Amaba las matemáticas desde que era muy pequeña, pero en ese momento no sabía qué significaban, solo disfrutaba jugar con los números. Mis padres solían bromear con que yo me convertiría en una “Zweistein” (una segunda Einstein). Pareciera ser que el placer de jugar con los números lo he transmitido a la próxima generación, ya que una vez le pregunté a mi hijo de cinco años por qué estaba tan callado, y él me contestó ¡que había contado hasta 600!”, comenta Karin Baur, suiza, Universidad de Graz, Austria, experta en Álgebra de Conglomerados. (Ediciones Contramaestre, 2020).

Por Marcel Socías Montofré

No sólo es el testimonio y experiencia de veinticuatro mujeres expertas en matemáticas tanto en América Latina como en Europa, sino también un lenguaje común que busca “despertar el interés de las niñas por esta área y de paso, potenciar una comunicad matemática más inclusiva, en un contexto donde la elección de una carrera ligada al área y a las ciencias en general, ha sido mayoritariamente masculina”.

Tal es la invitación a lectura del duodécimo libro de Ediciones Contramaestre. Entrevistas. Diálogos. Puentes de Comunicación. Veinticuatro mujeres matemáticas. Once entrevistas de América Latina y trece de Europa. El resultado es una imagen más cercana al concepto matemático de integrar, de sumar más humanidad para restar estereotipos de moda. De buscar un resultado siempre más empírico e inclusivo.

Sumar desde la experiencia personal -en tanto mujer- a la generacional -en tanto cambios sociales-, un lenguaje común que en palabras de Juan Cristóbal Sotomayor, editor general de Ediciones Contramaestre, da como resultado “un libro ideal, con 24 entrevistas a mujeres matemáticas de América Latina y Europa, quienes nos cuentan cómo fueron sus experiencias de trabajo, cómo cultivaron su pasión por la ciencia, y los obstáculos que han debido superar para alcanzar sus metas profesionales y humanas”.

“Las entrevistas –adelanta Sotomayor- nos permiten indagar respecto de cuáles han sido las barreras de entrada y las jerarquías internas que han experimentado, o las dificultades que nacen del solo hecho de ser mujer en este campo de la ciencia. Además, la calidad de los retratos fotográficos es excepcional y nos preocupamos que en la impresión del libro eso quedara reflejado”.

Sin duda es importante destacar el aporte estético que otorga la fotografía al libro, complementando el relato, aportando con arte, integrando matices de sensibilidad a la expresión matemática.

Aportando también -como libro y expresión- con voz que dicta la experiencia. Como en el caso de Yboon García Ramos, de la Universidad del Pacífico, Perú, y su certeza de que >“aislarse es una desventaja. Deben considerar que sus compañeros, sean hombres o mujeres, son colaboradores de estudio con el mismo potencial y oportunidades, que son un equipo y no tienen que ponerse limitaciones”.

“Me ha tocado observar –comenta Yboon Gracía Ramos-, que a veces las jóvenes se sienten avergonzadas frente a la idea de estudiar con puros hombres, por timidez, con lo que se ponen en desventaja. Justamente, es al estudiar en grupo cuando demuestras que no existe una “ciencia de hombres”, que no hay desventajas. Es ahí cuando tienes la oportunidad de ser tratada de igual a igual”.

Así es cómo se logra esta suerte de documental impreso donde también se suma el aporte del Colectivo Mujeres Matemáticas de Chile (integrante del Committee for Women in Mathematics, CWM) a través del trabajo y las entrevistas de la periodista Paula Arenas en el caso de las mujeres matemáticas de América Latina, para sumar la mirada latinoamericana a la experiencia previa realizada en la exposición gráfica “Women of mathematics throughout Europe”, en el Séptimo Congreso Europeo de Matemáticas (Berlín, 2016).

Por cierto, se explica en la presentación del libro que “a Chile llegó el 2018 por un encuentro casual de Juan Pablo Vigneaux y Sylvie Paycha, quien contactó al Colectivo de Mujeres Matemáticas de Chile. Ese año realizaron la exposición Retratos de Matemáticas, con 21 láminas que destacan la labor de mujeres matemáticas de Europa y Latinoamérica, organizada por PAR Explora de CONICYT RM Norte y el Colectivo de Mujeres Matemáticas de Chile y que de marzo a diciembre estuvo recorriendo Santiago, en distintos espacios culturales como el GAM, la Biblioteca Viva de Tobalaba y la Biblioteca de Santiago”.

También recorrieron otros lugares de Chile: Valdivia, Talca, Puerto Montt, Valparaíso y Antofagasta.

Ahora está en sus manos. Se lee. Con el mismo interés que cuando se hace una pregunta en una entrevista. Se escucha la respuesta.

Con atención. Con formato de entrevista humana y también de libro.

Como en palabras de Carmen Cortázar Sanz, chilena, experta en Ecuaciones en derivadas parciales: “la principal alegría son las conexiones humanas, este trabajar juntos, dos o tres personas pensando; entonces uno aporta una idea y al otro se le ocurre otra cosa. Es una escalada muy fuerte y entretenida, es una experiencia bonita, más que los resultados mismos”.





Retratos de Matemáticas: Entrevistas a mujeres matemáticas de América Latina y Europa

Ediciones Contramaestre

2020