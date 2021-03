La exposición virtual “Por medio peso, la cultura no tiene precio: exposición de cuerpos no estereotipados” es una muestra que invita a la reflexión y al diálogo en torno a la identidad, el género, el cuerpo y la indumentaria.

Cuerpos no esteriotipados tiene especial acento en el trabajo colectivo, la iniciativa es de @CanalPobrecitoMortal, una comunidad de internet dedicada a la cultura. Por medio peso, la cultura no tiene precio: exposición de cuerpos no estereotipados busca abrir la discusión en torno a la cultura y las libertades personales.

La muestra surge a partir de la urgencia por mostrar la diversidad de cuerpos que existen fuera del status quo y que han sido sistemáticamente invisibilizados en los medios de comunicación y en el mundo del arte. Además, pone en valor la gran variedad de cuerpos humanos que viven un proceso de resignificación entre la identidad, el género y la indumentaria, cuestionando los actuales (e históricos) modelos de belleza presentes no solo en el mundo de la moda, sino también en la propia cotidianeidad.

La exposición virtual invita también a plantearnos preguntas del tipo: ¿debemos seguir un ideal sobre cómo tienen que lucir nuestros cuerpos?, ¿existe un único ideal deseable y que sea alcanzable para todos los cuerpos?, ¿cómo influye el juicio externo en la valoración de nuestra propia imagen?, ¿pueden nuestros cuerpos ser una forma de resistencia?

Lo particular de la muestra

Por medio peso, la cultura no tiene precio: exposición de cuerpos no estereotipados es una muestra fotográfica virtual, colectiva y de carácter permanente. “También de interés patrimonial y con valor cultural e histórico, que espera dar cabida a toda aquella persona que crea que el arte y la cultura son necesarios para la sociedad”, aseguran desde su producción.

El título de la muestra es una respuesta a las declaraciones de la Ministra de Cultura Consuelo Valdés quien sostuvo: “un peso que se coloque en cultura es porque se deja de colocar en otro programa o necesidad de los ciudadanos”.

La iniciativa es la segunda de su tipo que @CanalPobrecitoMortal impulsa desde sus redes. La primera estuvo dedicada al aniversario del Estallido Social en Chile con la exposición Olvidarte nunca, la que a la fecha suma miles de visitas y contó con una amplia difusión en medios locales.

@CanalPobrecitoMortal es un proyecto encabezado por Joaquín Cortés (director creativo y diseñador gráfico) quien se encargó del concepto, las artes y audiovisuales de la muestra y, en conjunto con la fotógrafa Volantin sin cola, se ocuparon de la curatoría.