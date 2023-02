"Eran millones": Kurt Carrera reconoció deuda con Rodrigo Villegas tras aplaudido chiste en Viña 2023

Fue uno de los chiste más aplaudidos de la noche en Viña 2023. Carrera explicó que fue él quien tuvo una deuda con Villegas.

Rodrigo Villegas tuvo un paso exitoso por Viña 2023. En su rutina el comediante hizo algunos guiños a su paso por Morandé con Compañía, destacando una historia entre él y Kurt Carrera.

La historia tenía como eje una reunión por zoom donde un integrante de aquel estelar le cobraba una deuda ante el resto. Si bien Villegas no mencionó el nombre de la persona, hacia atrás se mostró la imagen del pajarito Tutu Tutu.

Aquel personaje fue interpretado por Carrera, quien en entrevista con LUN aseguró que la situación fue real, aunque ocurrió a la inversa.

“Hubo una deuda entre nosotros, pero fue al revés. El nunca me debió plata, fui yo el que le debí. En ese tiempo no éramos tan amigos y él fue increíble porque me pasó lo que necesitaba”, indicó.

“Había pedido ayuda a amigos de toda la vida, a mi círculo cercano, pero ninguno pudo apoyarme. Y un día llamo al guatón, sin mucha esperanza. Él me escuchó y sin pensarlo me dijo que no había problema, que le diera mi cuenta para que me depositara”, agregó.

En la oportunidad Carrera sostuvo que aquella situación marcó el inicio de la amistad entre ambos: “No eran 100 ni 200 lucas, eran millones. Eso fue en 2016 o 2017. Por eso me saco el sombrero ante él. Es verdad. El guatón es increíble. Cuando puede ayudar, ayuda y lo que hizo nunca lo voy a olvidar”.

Rodrigo Villegas y Kurt Carrera

Este relato fue corroborado anoche por Rodrigo Villegas, quien en conferencia de prensa sostuvo que en ese momento su compañero de programa lo llamó preocupado.

“Un día Kurt me llamó muy afligido, me pidió dinero y yo le presté dinero. Y él quedó muy agradecido de eso, porque me decía ‘huevón (sic), no me conocías tanto, y fue la última persona que pensé que me podía prestar’. Él quedó muy agradecido y desde ese momento fuimos muy amigos”, indicó.

“Kurt Carrera es un gran amigo. Kurt Carrera es un niño en cuerpo de hombre. Es un niño bastante inocente y por eso, se manda condoros. No le cuenten nada a Kurt Carrera, porque él, como es sanguchito de palta, lo cuenta, por su inocencia de niño”, agregó entre risas.