Loncon a una semana de dejar la presidencia de la CC: "No hemos tenido el apoyo del Gobierno"

Elisa Loncon, presidenta de la Convención Constitucional lamentó las tensiones que han vivido con el Ejecutivo duran los seis primeros meses de funcionamiento del órgano. En ese sentido, explicó que han sido objeto de "mentiras" desde conglomerados políticos y han debido coexistir con un "Gobierno pasivo". La representante mapuche, quien dejará el cargo el 4 de enero, afirmó que "la ciudadanía lo sabe, que no hemos tenido el apoyo del Gobierno".

La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, realizó un balance de su gestión a una semana de dejar el cargo. En ese sentido, analizó el trabajo constituyente durante estos seis primeros meses y la tensa relación que se ha vivido con el Gobierno.

“Como mesa directiva de la Convención, hicimos lo que antes no existía en Chile: crear un órgano de Convención Constitucional con la representación y participación de todos los sectores”, señaló la representante mapuche en conversación con Radio Universo.

Cabe recordar que, de manera inédita, se conformó una instancia con paridad de género y actores de pueblos originarios (17 integrantes de los 155) en el país. Además, Loncon valoró la inclusión de diversos territorios y fuerzas políticas.

Además, recordó los encontrones que han tenido con el Ejecutivo desde el instalación del órgano constituyente. “Hemos tenido situaciones complejas, difíciles. Una de las grandes dificultades fue no haber tenido el apoyo directo, en términos de lo que implicaba avanzar con el trabajo convencional, del Gobierno”, dijo.

“Dos veces el gobierno cambió al encargado que tenía para coordinar las políticas de la administración con la Convención Constitucional y eso se sintió, eso nos costó mucho”, agregó.

En efecto, han sido tres los nombres que han ocupado el cargo de secretario ejecutivo, nexo entre el Gobierno y el órgano: Francisco Encina, Catalina Parot y, actualmente, Matías Cox.

En ese contexto, afirmó que “no sólo yo no me sentí apoyada, la Convención no fue apoyada por La Moneda. (…) Al Gobierno y al Presidente le corresponde apoyarla más que entorpecer los trabajos”.

Asimismo, indicó que se han visto enfrentados a “mentiras de conglomerados políticos” y han debido coexistir con un “Gobierno pasivo” en cuanto al apoyo. “La ciudadanía lo sabe, que no hemos tenido el apoyo del Gobierno”, aseveró.

Por otra parte, consultada sobre si la comisión de Sistema Político recibirá al presidente Piñera para exponer ante los constituyentes -al igual que lo hicieron los exmandatarios Ricardo Lagos y Michelle Bachelet-, Loncon aseveró que “las comisiones son autónomas y yo, como presidenta, no determinó qué tienen que hacer estas comisiones”.