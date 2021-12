Loncon desmiente a Ossa por presunta invitación a La Moneda: No tengo ningún oficio que haya llegado

Elisa Loncon, presidenta de la Convención Constitucional, desmintió al ministro Juan José Ossa, quien aseguró que el Gobierno había invitado a la representante del pueblo Mapuche a un encuentro con el presidente Piñera. "No tengo información de invitaciones. No tengo ningún oficio que haya llegado", señaló. Además, sostuvo que costó mucho tiempo "estabilizar" las relaciones con el Ejecutivo.

La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, negó haber recibido un oficio de parte del Gobierno para asistir a una reunión con el presidente Sebastián Piñera en La Moneda.

En entrevista con Mega Plus, señaló que “nosotros aquí entramos a un espacio institucional, dentro de las políticas de Estado. Estando acá, a mí todo se me comunica por oficio y yo respondo por oficio. Todo lo que yo interlocuto con el Gobierno ha sido ordenado, transparente, vía esa comunicación”.

En ese sentido, respecto a una presunta invitación del Ejecutivo, aseguró que “no tengo información de invitaciones. No tengo ningún oficio que haya llegado”.

Cabe recordar que este jueves, el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, sostuvo que Cancillería organizó un encuentro entre la representante del pueblo Mapuche y Sebastián Piñera.

“La presidenta de la Convención llamó para señalar que no iba a poder asistir. Ella fue invitada en una ocasión y, por razones que desconozco, decidió no asistir o no pudo asistir”, dijo a Radio Concierto.

Diferencias con el Gobierno

Desde su primer día de funcionamiento, la Convención ha tenido roces con el Gobierno por diferentes motivos. Estos van desde no contar con el equipamiento adecuado para sesionar hasta acusaciones por falta de apoyo económico para realizar determinadas tareas.

En esa línea, Loncon recordó la tensa semana que vivieron cuando recién se habían instalado, afirmando que las “señales de colaboración concretas no las tuvimos cuando la necesitábamos. Costó mucho tiempo para que eso se estabilizara”.

“Nosotros asumimos que estábamos llegando a una casa diferente, y yo también vengo de un mundo Mapuche que tiene su protocolo: yo no voy a una casa cuando no me invitan”, añadió al respecto.

Finalmente, recalcó que “yo no fui invitada, esa es mi situación”.