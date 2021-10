SegPres oficia a la Contraloría para buscar medida que deje de pagar sueldo a Rojas Vade

Esta tarde, la Secretaría General de la Presidencia ofició a la Contraloría General de la República, puesto que existe un aparente vacío normativo al pagarle el sueldo al ex convencional Rodrigo Rojas Vade, quien renunció de facto en septiembre de este año. Para estos casos no existe un mecanismo que permita que los convencionales renuncien o se les reemplace.

Esto, a raíz de que no existe un mecanismo de renuncia ni tampoco de reemplazo para que un convencional constituyente pueda dar un paso al costado del organismo.

Toda esta situación se da a propósito de su mentira, en torno a su diagnóstico sobre un supuesto cáncer. Es por esto que la SegPres ofició a la Contraloría General de la República para conocer si es que se puede dejar de pagar su sueldo.

Según se establece en el artículo 134 de la Carta Fundamental, “los integrantes de la Convención (…) recibirán una retribución mensual de 50 unidades tributarias mensuales, además de las asignaciones que se establezcan en el Reglamento de la Convención (…)”.

En el documento presentado por el subsecretario general de la presidencia, Máximo Pavez, se detalla que “en ese contexto, este Ministerio, como entidad ejecutora de los recursos públicos destinados a la Convención Constitucional se encuentra frente a un aparente vacío normativo al momento de realizar el pago de la retribución que establece la carta magna, por cuanto don Rojas Vade, formalmente continúa ostentado el cargo de Convencional Constituyente, sin perjuicio de no ejercer las funciones que la Constitución Política de la República encomienda a dicho cargo”.

Recordemos que los convencionales y organizaciones de la sociedad civil, descartaron alguna ilegalidad, luego que se confirmara que Rodrigo Rojas Vade continúa recibiendo su sueldo como convencional, pese a que presentó su renuncia tras revelarse que no padece cáncer y estar investigado por perjurio por parte del Ministerio Público.

Renuncia de Rojas Vade

El constituyente renunció a la Convención Constitucional el pasado 20 de septiembre, y confirmó que no iba a aceptar dinero “por los días en que no trabajé sin justificación”.

Sin embargo, su remuneración llegó completa a su cuenta, pese a trabajar solo durante los primeros tres días del mes y a presentar una licencia médica por 15 días.

Esto sucedió ya que la renuncia de Rojas Vade no es efectiva. Aunque él lo haya hecho de palabra, esta no se ha podido concretar, ya que actualmente no existe un mecanismo para hacerlo. Por tanto, él sigue siendo un convencional constituyente. Y, por ley, debe recibir su sueldo, el que es depositado a su cuenta bancaria personal automáticamente.