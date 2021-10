¿Qué pasó con los convencionales que no iban a escribir la Constitución sin el indulto?

Meses atrás, antes del inicio de la Convención Constitucional, Camila Zárate y María Magdalena Rivera coincidían, con matices, en que no se debería empezar a escribir la nueva constitución si es que aún habían personas privadas de libertad por el marco del estallido social de octubre de 2019. Ahora, ad portas de iniciar el trabajo constituyente de fondo, explicaron a Radio Bío Bío que su postura no ha cambiado y que las dos perseveran con su intención de “luchar” por la causa. Y aunque no coinciden con el mecanismo a seguir, Zárate, en tanto, no estaría dispuesta a dejar pasar el tema: propuso “emplazar a quienes sabemos que tienen las riendas del asunto: la mesa directiva del Senado”.