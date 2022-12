Vuelta de mano: argentinos se burlan de hinchas saudíes en Qatar con ofensivo cántico en inglés

Los fanáticos de la selección de Argentina se vengaron de los hinchas de Arabia Saudita tras haber quedado eliminados del Mundial de Qatar.

Los hinchas de la selección argentina, felices con la clasificación de la ‘albiceleste’ a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022, aprovecharon de burlarse de los fanáticos de Arabia Saudita, país que quedó eliminado de la cita.

Pese al sorpresivo traspié a manos de los saudíes en el estreno, la escuadra que dirige Lionel Scaloni se recuperó con triunfos sobre México y Polonia por el Grupo C, avanzando a la fase final de la Copa del Mundo.

En tanto, Arabia Saudita solo celebró en su debut ante el combinado encabezado por Lionel Messi, luego perdió ante polacos y mexicanos, por lo que dijo adiós del Mundial en la primera fase.

Ante esto último, los argentinos se cobraron venganza de las burlas recibidas por los hinchas de los ‘hijos del desierto’, que el pasado 22 de noviembre cantaban “¡Messi chau, Messi chau, Messi chau chau chau!”.

“They are going to Arabia with the ass broken” (Se van para Arabia con el culo roto), fue la vuelta de mano de los aficionados ‘albicelestes’, cantándole a un grupo de simpatizantes del equipo dirigido por Hervé Renard.

Por el paso a los cuartos de final en Qatar 2022, la selección argentina se medirá este sábado 3 de diciembre con Australia. El duelo está programado desde las 16:00 horas de Chile en el estadio Ahmed bin Ali, en Rayán.

El cántico en inglés de hinchas argentinos para simpatizantes sauditas