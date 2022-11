Lewandowski contra Messi: Polonia y Argentina se enfrentan al todo o nada en Qatar 2022

La Polonia de Lewandowski y la Argentina de Messi se miden por un cupo en octavos de final de Qatar 2022, en un duelo al todo o nada para ambas Selecciones.

Sin margen de error confluyen en la última jornada de la fase de grupos Polonia y Argentina, con la clasificación en juego y la necesidad de puntuar para atravesar la fase de grupos y con Lionel Messi y Robert Lewandowski como cabecillas de cada bando aspirante a formar parte de los octavos de Qatar 2022.

Una nueva final espera al conjunto de Lionel Scaloni. La segunda después de la de México que saldó positivamente con la primera victoria en la competición (2-0) y a contracorriente tras el tropiezo inicial frente Arabia Saudita, en el primer partido del torneo que ya ha condicionado el recorrido de la Albiceleste.

Con esa necesidad se embarca en el duelo el combinado argentino que encontró cierta calma con la mejoría mostrada contra México y que ahora se topa con Lewandowski y su tropa.

Es la tercera cita mundialista entre la Albiceleste y las ‘Águilas Blancas’. Las dos anteriores, ambas, seguidas, en la década de los 70, acabaron un una victoria para cada equipo: la de Alemania 1974 fue para el plantel europeo y la siguiente, cuatro años después, en Argentina 1978, la edición del primer título argentino, para el cuadro local.

Leo Messi se enfrenta a Lewandowski. Dos estrellas mundialistas que convergen prematuramente, con intereses opuestos, con la exigencia mínima en juego, la clasificación. El pulso entre el mejor jugador del mundo y el goleador europeo más vigente en los tiempos recientes miden sus fuerzas y calibran sus intereses. Para el argentino, que mejora en Qatar un registro cada jornada, se trata, además, de una cuestión personal. Está el rosarino, probablemente, ante la última oportunidad de alzar la copa.

Para el polaco se trata de poner a su Selección de nuevo en el mostrador de los supervivientes. Escapar de la primera fase en la que ha quedado estancada en las últimas ediciones. Incluida la de Rusia 2008, cuando no superó la fase de grupos y el jugador del Barcelona se marchó sin anotar gol. Se ha quitado el jugador de Varsovia esa losa en Qatar. Marcó contra Arabia Saudita para situar a su Selección en lo alto del cuarteto y ponerle de cara a la siguiente ronda.

Qatar reúne por cuarta vez al astro argentino y al líder polaco en un campo de fútbol. De las tres anteriores sale mejor parado Lewandowski que ganó, con el Bayern Múnich, dos de los duelos ante Messi, con el Barcelona. Todas en la Champions League. Las semifinales del 2015 que sacó adelante el conjunto azulgrana, aunque con un triunfo para cada equipo, y el legendario y sonrojante 8-2 que el campeón alemán endosó al representante de La Liga.

Con todo su plantel espera Argentina a Polonia en un duelo clave. Lionel Scaloni tiene a todos sus jugadores. No hubo accidentados en el partido contra México. Aún así, el once de la Albiceleste puede sufrir variaciones respecto a los partidos anteriores. Si el entrenador argentino revolucionó su once de un partido a otro, del de Arabia Saudita al de México, con cinco cambios, para la cita ante Polonia es previsible alguna variante.

Reclama un sitio con fuerza Enzo Fernández que dio un giro al encuentro pasado y que fue clave en el primer triunfo de Argentina en el Mundial. Marcó su primer gol con la Albiceleste y la titularidad está próxima. El jugador del Benfica ocupará el lugar de Guido Rodríguez o Alexis Mac Allister para acompañar a Rodrigo de Paul y, probablemente, Leandro Paredes que regresará al once inicial del que se cayó después del primer encuentro.

Argentina tendrá enfrente un muro. Un conjunto con la idea clara. Replegado y sin necesitar el balón con frecuencia para hacer daño. Lewandowski es la amenaza, en el juego aéreo y en las transiciones rápidas, al espacio.

Czeslaw Michniewicz ha variado tácticamente en sus anteriores compromisos. Frente a México jugó con cinco defensas. Después, apostó por Krystian Bielik y Przemyslaw Frankowski para fortalecer el dentro del campo ante Arabia. Y le fue mejor.

Alineaciones probables de Polonia y Argentina:

Polonia: Wojciech Szczesny; Matty Cash, Kamil Glik, Bartosz Berszynki, Krystian Bielik, Grzegorz Krychowiak; Piotr Zielinski, Arkadiusz Milik, Przemyslaw Frnakowsky, Jakub Kaminski; y Robert Lewandowski.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Ángel Di María, Lionel Messi y Lautaro Martínez.