Zico, leyenda de Brasil, destruyó el liderazgo de Messi en Argentina: "Es un capitán que no habla"

Zico, leyenda de la selección brasileña, habló de Lionel Messi y lo criticó por su falta de liderazgo como capitán en la histórica derrota de Argentina ante Arabia Saudita en Qatar 2022.

Lionel Messi, estrella del PSG y de la selección argentina, recibió una fuerte crítica tras el amargo estreno de la ‘albiceleste’ en la Copa del Mundo de Qatar 2022, con sorpresiva derrota ante Arabia Saudita (1-2).

Y el ‘tirón de orejas’ hacia el ganador de siete Balones de Oro vino nada menos que de una leyenda de la selección brasileña, mundialista en 1978, 1982 y 1986: Zico.

El ídolo del ‘Scratch’ y del Flamengo en los 80’ apuntó contra La Pulga, criticando duramente su falta de liderazgo y de reacción durante los momentos críticos de los partidos.

”Él es así. Argentina puede estar ganando 4-0, perdiendo 2-1, 6-0 y él seguirá haciendo su juego, no se va a desviar de su camino. No llamará a nadie, no le gritará a nadie. Es un capitán que no habla con nadie, no le sale”, expresó en diálogo con Lance.

“En ese momento es cuando el máximo representante de un equipo tiene que ponerse el balón bajo el brazo. Creo que le falta liderazgo. Lleva la cinta de capitán solo porque es Messi, ¿o no?”, agregó Zico.

Incluso, Arthur Antunes Coimbra contó que “cuando yo era capitán de mi equipo, tenía casi 30 años y ya tenía cierto control en los demás jugadores. Tienes que unirte, retar al compañero. Y no es la característica de Messi. Recuerdo un partido del Barcelona donde perdían por cuatro contra el Liverpool y quedaron eliminados”.

Argentina se juega este sábado su futuro en la cita máxima del balompié en Qatar. Los de Scaloni están obligados a derrotar a México, por el Grupo C, si quieren seguir con vida en el Mundial.