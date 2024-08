Exigen bajar a boxeadores que no aprobaron prueba de género femenina: ya fueron vetados del Mundial

Deportistas como la extenista Martina Navratilova o la nadadora Sharron Davies, junto a las organizaciones del Consorcio Internacional del Deporte Femenino y otras asociaciones se han dirigido por carta al presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, para que no permita a deportistas que no pasaron la prueba de género combatir contra mujeres en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Así lo ha dado a conocer este jueves la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres como socia fundadora del Consorcio Internacional del Deporte Femenino. En la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, piden al Comité Olímpico Internacional (COI) que investigue “urgentemente” la elegibilidad de dos boxeadores (Imane Khelif y Lin Yu-ting) para competir en las pruebas de boxeo femenino de los Juegos Olímpicos que han comenzado en París.

Argumentan que la Asociación Internacional de Boxeo (IBA, por sus siglas en inglés) “había considerado anteriormente que estos dos boxeadores no podían competir en eventos de boxeo femenino”. “Entendemos que la IBA excluyó a los dos boxeadores basándose en los resultados de las pruebas de determinación del sexo, pues arrojaron que se trata de hombres, no de mujeres“, sostienen.

En este contexto, recuerdan que el COI ha asumido “el papel de organismo rector del boxeo” para los Juegos Olímpicos de París y “era de suponer que mantendría los mismos criterios de elegibilidad para participar en las pruebas de boxeo femenino”. “Sin embargo, el COI ha considerado que los dos boxeadores, Khelif y Yu-ting, pueden competir contra mujeres. Esto parece imposible de justificar, especialmente si se realizó una evaluación de riesgos integral”, añaden.

En la carta explican que la doctora Emma Hilton, una “respetada” bióloga del desarrollo, ha realizado investigaciones que demuestran que “el puñetazo de un boxeador masculino es un 160% más potente que el de una mujer”. “Consideramos que esta decisión de incluir a dos hombres (Khelif y Yu-ting) en el boxeo femenino es extremadamente preocupante, tanto para la seguridad como para el bienestar de las boxeadoras, contra las que competirán estos dos hombres”, alertan.

Por todo ello, solicitan al COI que revoque la decisión de permitir que Imane Khelif y Lin Yu-ting compitan en las pruebas de boxeo femenino de los Juegos Olímpicos y que, en su lugar, se atenga a los criterios de elegibilidad de la IBA. Además, le instan “a que restablezca la prueba de determinación del sexo con hisopo en la mejilla para todas las atletas que participen en los Juegos Olímpicos de París (y en los futuros), con el fin de garantizar la equidad, dignidad e integridad en las competiciones olímpicas femeninas”.

Suscriben la carta Sorcha Nic Lochlainn y Laoise de Brún BL (The Countess); Sharron Davies; Riley Gaines; Martina Navratilova; Donna de Varona; Nancy Hogshead; Donna Lopiano; Mariah Burton Nelson; Tracy Sundlun; Inga Thompson; The Countess; AFCC-French Association of Women Cyclists; Alianza Contra el Borrado de las Mujeres; Fair Play for Women; For Women Scotland Sport; Gaels for Fair Play; Independent Council on Women’s Sports (ICONS); Independent Women’s Forum.

También han firmado la petición el Lobby Europeo de Mujeres en España; Movimiento Abolicionista de Segovia; Mujeres Progresistas de Retiro; Partido Feministas al Congreso; Save Women’s Sport Australasia; Sex Matters; Women’s Declaration International (WDI); Women’s Space Ireland; Women Won’t Wheest y Women’s Sports Policy Working Group.