"Es un insulto": hinchas albos destrozan camiseta filtrada de Colo Colo en homenaje a la de 1991

Este 5 de junio se cumplen 30 años del hasta ahora único título de Copa Libertadores del fútbol chileno: la victoria de Colo Colo en la edición 1991.

Se esperan varios homenajes de parte del ‘Cacique’ y sus auspiciadores aunque, ya hay uno que se filtró y no cayó muy bien entre la fanaticada alba.

Se trata de una camiseta que adidas elaboró como homenaje a aquella usada en 1991, que coincidemente era de la misma marca alemana que actualmente viste al cuadro de Macul.

En unas fotos publicadas en redes sociales, se ve a Jaime Pizarro, Rubén Espinoza, Daniel Morón y Marcelo Barticciotto posando con el flamante modelo en las tribunas del Estadio Monumental.

La camiseta pareciera ser de color gris y tiene detalles en negro en cuello y mangas, además de las tres tiras típicas de adidas y otro detalle en negro en la zona costal. El diseño, sin embargo, no ha gustado mucho entre los hinchas.

La mayoría reclamó por el poco parecido que tiene con aquella icónica de 1991 y otros recordaron una diseñada por Under Armour, que vistió a los albos hasta hace algunos años.

Me parece más un volador de luces de @adidas . Imposible que esta sea la camiseta conmmemorativa. No encaja por ningún lado. Qué es eso de un costado blanco y otro negro? Camiseta gris? Buena broma de @ColoColo jaja! Esperemos el lanzamiento 😶 @EleteTSC pic.twitter.com/f53NmXDLfQ

No me había comprado la camiseta oficial de Colo Colo para esperar la conmemorativa de la Libertadores 2021, pero después de ver ese bodrio de camiseta que sacaron, tendré que comprar la oficial 2021 no más

— Víctor Fritis Valencia (@vhfritis) June 2, 2021