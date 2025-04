Un raro insecto no descrito está esparciendo una enfermedad en los cultivos de frutillas en Chile

El profesor Nicola Fiore, académico del Departamento de Sanidad Vegetal de la Universidad de Chile, lideró un estudio epidemiológico de una enfermedad asociada a la presencia de un fitoplasma (bacteria carente de pared celular), que afecta al cultivo de frutillas en la zona central del país.

La investigación, además, identificó al insecto vector responsable de la transmisión del fitoplasma de planta a planta, y una maleza que actuaría como reservorio del patógeno.

Resulta que en los últimos años, la frutilla chilena se ha visto amenazada por la aparición de una nueva enfermedad conocida como Strawberry Phyllody (Filodia de la Frutilla), que puede causar pérdidas de hasta el 30% en los huertos afectados.

El profesor Fiore, ingeniero agrónomo y doctor en Ciencias Silvoagropecuarias y Veterinarias, apuntó a tomar medidas para proteger la producción local.

“En Chile empezaron a aparecer plantas de frutilla improductivas con síntomas de filodia. Este tipo de daño ha sido también señalado en Argentina y si no se controla podría llegar a causar pérdidas de producción del 20 al 30%”, planteó.

La investigación permitió determinar que el vector es un insecto del género Cixiosoma sp., aún no descrito a nivel de especie.

“Nosotros detectamos el fitoplasma, lo caracterizamos molecularmente y después empezamos a buscar los vectores y las plantas hospederas secundarias del fitoplasma. Mediante pruebas de transmisión comprobamos que un insecto, Cixiosoma sp., es vector del fitoplasma que afecta a la frutilla. El insecto se pudo identificar solo a nivel de género, en cuanto se trata de un nuevo hallazgo, o sea, de una especie no clasificada taxonómicamente”, explica el académico.

Además, se determinó que la planta hospedera secundaria del fitoplasma es la maleza Galega officinalis L., cuyo rol en la diseminación del patógeno es determinante.

“La galega funciona como reservorio del fitoplasma, es visitada por el insecto que, durante su actividad trófica, adquiere el fitoplasmas y sucesivamente lo transmite a la frutilla cuando se alimenta en ella. La galega normalmente se encuentra alrededor de los huertos de frutilla y es difícil de controlar”, puntualiza Fiore.



*Insecto Cixiosoma sp. | Universidad de Chile

El investigador también se refiere a los desafíos para los agricultores, principalmente pequeños productores: “En Chile, el cultivo de frutilla involucra mayoritariamente a los pequeños productores. Algunos poseen un satisfactorio nivel de tecnificación y una red comercial consolidada, que les impide realizar rotaciones de cultivos (técnica eficiente para el control de enfermedades en plantas). Entre varias otras, una estrategia de control preventivo consiste en cubrir los huertos de frutilla con mallas antiáfidos para evitar el contacto entre plantas e insecto vector”, comenta.

El control químico de los insectos también puede ser una opción, pero es necesario respetar el periodo de carencia y se debe recordar que el uso reiterativo de una misma molécula induce resistencia.

“El control de los fitoplasmas es obligatoriamente de tipo preventivo, en cuanto actualmente no se dispone de ninguna terapia curativa. Si se limita la circulación del vector, se reduce la diseminación del patógeno”, señala.

Fiore insiste en la relevancia de trabajar en prevención, por lo tanto, la realización de un estudio epidemiológico es fundamental, porque revela el ciclo de la enfermedad y permite la planificación de las actividades tendientes a obstaculizar la diseminación del patógeno: “Prevenir significa ahorrar dinero y problemas, además, es un camino compatible con la sostenibilidad ambiental. Es necesario invertir en estudios epidemiológicos que permitan aclarar cómo se diseminan estos patógenos”, dice.

“No poseemos informaciones acerca del estado sanitario de las plantas en vivero con respecto al fitoplasma de la frutilla. En caso de averiguar un potencial riesgo, también podríamos aconsejar el uso de medidas de control que faciliten la producción y comercialización de plantas libres del patógeno”, explica Fiore.

“En Chile tenemos buenos científicos y técnicos muy preparados, con grandes ideas que no se transforman en un proyecto, debido al bajo presupuesto destinado a financiar la investigación básica, que es el primer peldaño para el desarrollo de nuevas tecnologías. Un ejemplo de investigación básica en la fitopatología son los estudios epidemiológicos. Debemos cambiar la mentalidad para entender que la prevención es siempre el mejor negocio”.

Finalmente, aclara que no hay ningún riesgo para la salud humana: “La gente puede consumir frutillas infectadas por fitoplasmas tranquilamente. No hay ningún peligro para los consumidores”, concluye.

Referencias:

Nicola Fiore y otros autores, Universidad de Chile. Insect Vector and Reservoir Plant of ‘Fragaria × ananassa’ Phyllody Phytoplasma (16SrXIII-F) in Central Region of Chile. Revista Plant Disease. 2024.