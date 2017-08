Estadounidenses usan antibióticos para peces como alternativa a medicamentos costosos

Al parecer algunos estadounidenses tienen problemas económicos para asistir al médico cuando están con problemas de salud y, en su desesperación, están acudiendo a otras alternativas para conseguir los medicamentos que se venden con receta médica.

Fue así como una periodista norteamericana del sitio de noticias Mashable reunió las publicaciones de personas que han optado por utilizar medicamentos para mascotas, pero no tiene que ver con el valor del remedio, sino que con el gasto que implica visitar a un especialista.

El mundo comenzó a aprender sobre esta tendencia después de que el sitio Motherboard publicó un tuit de la escritora Rachel Sharp, en el que expuso fotos de un producto en Amazon, llamado “Moxifish” con capturas de pantalla de algunas de las críticas.

“¿Qué tan mala es la atención médica americana?”, Escribió. “Lee las reseñas de los antibióticos de acuario y decide por ti mismo”, dice su publicación.

Read the reviews for aquarium antibiotics and decide for yourself. pic.twitter.com/DT8wuq4iHg

Pero esta curiosa y alarmante opción de algunos estadounidenses no se limita sólo a algunos casos raros, ya que al buscar más casos no fue difícil encontrar varios foros en línea que datan de hace diez años, cuestionando el uso de medicamentos para animales.

En estos foros, los usuarios discuten por qué compran medicamentos para mascotas. Algunos lo hacen para mantenerlos en bolsas de emergencia (en caso de que el mundo se termine). Además, un foro gira en torno a la utilización de linimento de caballos para dolores y otro discute la compra de los antibióticos sin receta para mascotas cuando no tienen seguro social (previsión de salud).

En Twitter, la gente también ha detallado sus experiencias con el consumo o la búsqueda de medicamentos para animales. Una joven llamada Carrera Howie afirmó que utilizó FishMox (antibiótico para peces) en Wal-Mart cuando tuvo una infección urinaria hace unos años, sin embargo, la cadena no se ha referido al tema.

Sus padres explicaron que la joven perdió un beneficio que recibía porque ellos estuvieron en la Guardia Nacional del Ejército en la Segunda Guerra Mundial, cuando contrajo su tercera infección,y no podía asistir al médico, entonces su madre le recomendó tomar antibióticos de peces y le dio una botella que había comprado en una tienda de mascotas, pero no sabía de dónde se originó la idea.

“Funcionaron increíblemente, la infección se fue completamente dentro de una semana y no tuve otra hasta cuatro años después”, afirmó. Incluso dijo que los usaría de nuevo. Agregó que la atención de médicos y urgencias son tan caras que se le hace imposible solventar los gastos.

Amy Wareham, de 37 años, también ha recurrido a antibióticos de pescado más de una vez para ayudar a curar una enfermedad. “Pasé 10 años sin seguro y utilicé antibióticos de peces cuatro veces durante ese período, incluso las comparé con píldoras que mis familiares han usado y eran similares”.

Kelsey Chapman, usuaria de Twitter dijo que buscó en una tienda de mascotas estos remedios porque tenía una infección en sus pechos, pero no los consiguió. Finalmente debió tratársela en una clínica, pero reconoce que debió pedir prestada plata porque tratarse una enfermedad específica con medicamentos no recetados puede ser perjudicial.

En general, la mayoría coincide en que el sistema de salud actual es muy costoso, por lo que muchos deben elegir entre tener los remedios que necesitan o comer durante el mes.

En una entrevista telefónica, Daniel Freedberg, profesor asistente de medicina de la División de Enfermedades Digestivas y del Hígado del Centro Médico de la Universidad de Columbia, habló de las consecuencias potenciales que podrían derivarse de que los seres humanos tomen medicamentos como los antibióticos de peces.

“No tendría ni idea de cómo tomar los antibióticos de los peces”, dijo Freedberg, señalando las diferencias en tamaño y peso entre los humanos y estos seres vivos. “Los antibióticos se distribuyen en el cuerpo de manera diferente”, explicó.

When my dog was taken off her antibiotics because they upset her stomach I kept them for myself because I haven't had insurance for 5 yrs. https://t.co/NhIsGUbDXK

— Erin D (@sueycat) July 30, 2017