¿Debes contarle a tu pareja que vives con VIH?

Enterarse que eres VIH positivo debe ser una de las experiencias más difíciles que puede enfrentar una persona. Desde ese momento tu vida cambia, aunque a diferencia de lo que varios creen, este cambio no tiene por qué ser dramático o desesperanzador.

Pese a que el mensaje fundamental respecto al VIH y su contagio es siempre la prevención a través del uso del condón, lo cierto es que una vez que sabes que eres seropositivo, debes iniciar un tratamiento que si lo sigues al pie de la letra puede garantizarte una vida tranquila y segura.

Si es detectado en una etapa temprana y comienzas de inmediato con antirretrovirales, puedes ser VIH indetectable y con ello el porcentaje de contagio baja prácticamente a 0% y tu calidad de vida puede ser igual o mejor que la de una persona sin el virus.

Ahora bien, hasta la fecha no existe algún remedio o vacuna que garantice la eliminación del VIH, por lo que es algo con lo que vivirás toda tu vida y en este sentido es fundamental que puedas contar con un círculo de apoyo cercano con el que puedes sentirte en confianza para explicar tu condición y, de este modo, educar a las personas que creen que un paciente con VIH debe ser tratado de manera diferente.

Lo mismo podría ocurrir con una pareja, sin embargo, hay muchos que optan por quedarse callados ya sea por miedo al rechazo o abandono. Es por eso que en esta situación cabe preguntarse cuál es la responsabilidad de una persona con VIH de comunicar su estado a una pareja. ¿Es necesario? ¿Forma parte de nuestra intimidad? ¿Si soy VIH indetectable, es necesario que lo cuente?

De acuerdo a AIDS InfoNet, proyecto de la Asociación Internacional de Proveedores de Atención al SIDA de Estados Unidos, es importante tomarse un tiempo para decidir a quién contárselo y cómo lo haras. Hay que asegurarse estar listo porque después que revelas tu estado, no hay vuelta atrás.

El mismo portal comparte algunas reglas generales sobre esto y que deberías tomar en cuenta antes.

* Pregúntate por qué quieres contarlo y qué esperas

* Trata de anticipar sus reacciones. Piensa en lo mejor que podría ocurrir y también piense en lo peor.

* Prepárate e infórmate acerca de la enfermedad.

* Consigue apoyo con alguien en quien confíes y mantén un plan de acción.

No obstante, antes de esta reflexión en torno a una pareja, no solo sexual, es necesario pensar antes en aquellas personas con las que te involucraste sexualmente o compartiste agujas, y lo importante que es que ellos sepan que pudieron haber estado expuestos y decidan si se realizan un examen.

Ahora bien, cuando se trata de una pareja estable con la que llevas una relación romántica y sexual, se conjugan otros factores. Para la sexóloga Mayra Pérez, una relación sana se basa en la confianza, afecto y comunicación, sin embargo, estás en todo tu derecho de no contarlo si no quieres.

Según la experta, el que optes por quedarte en silencio no quiere decir necesariamente que seas egoísta, pues si te cuidas correctamente a la hora de tener relaciones sexuales, y si eres responsable con tu salud en cuanto al tratamiento médico que debes seguir, no deberías tener problema. No obstante, agrega: “También es tu obligación promover el autocuidado del otro y darle la oportunidad de elegir, y esto es solo posible a través de la verdad“.

Debemos entender, primero, que esta enfermedad está tan rodeada de estereotipos y mitos, que existe mucha desinformación al respecto. Como creer que es exclusiva de personas con comportamientos promiscuos o de homosexuales, cuando la verdad dista bastante de ello.

Solo como dato, en 2016 el Ministerio de Salud anunciaba que los nuevos casos de infección en personas mayores de 50 años aumentaron en un 87% (122 nuevos casos), siendo este grupo etário (50 a 54) el que demostró la mayor alza.

En ese entonces, la encargada del Programa Nacional de Prevención y Control VIH/SIDA, Edith Ortiz, señalaba que “la epidemia de VIH en Chile aún está en crecimiento”, y que los mayores de 50 años, representaban el 7% de las nuevas infecciones notificadas en los últimos cinco años.

Respecto a los motivos que pueden esconderse tras esta realidad, Carlos Pérez, infectólogo de la Facultad de Medicina UC, aseguraba a La Tercera que en los mayores de 50 años la sexualidad se vive de manera más libre debido a que están fuera de la edad fértil. “Ellos asumen que no deben usar métodos para prevenir el embarazo y dejan de usarlos. No se consideran en riesgo y tienen sexo sin protección, y pueden adquirir éstas u otras enfermedades. Es un tema que no se habla mucho”, advirtió.

Además, agregó que en las personas de más de 75 años, si bien las mujeres manifiestan bajo deseo sexual o pierden la actividad sexual cuando quedan viudas, en el caso del hombre es diferente, pues muchos siguen con una vida sexual activa y “muchos reconocen que tienen sexo y en su mayoría con profesionales“, exponiéndose así a diversas enfermedades. “Ellos me dicen ‘doctor tengo 75 años, ¿qué importa?”.

Entre algunos de los miedos que existen a la hora de contarle a una pareja estable, está el hecho de que probablemente la persona se haya infectado producto de una infidelidad, y en esa situación son muchos y muchas las que optan por callar por miedo al abandono.

Esta decisión se complica aún más si tienen relaciones sexuales sin condón, por lo que en este caso es prácticamente fundamental que seas sincero o sincera con la otra persona para que tome los resguardos necesarios respecto a su salud.

Ahora bien, si eres una persona que vive con VIH y solo tienes parejas sexuales esporádicas ¿es necesario que lo comentes?

En este caso la situación debe evaluarse desde el punto de vista de cómo tienen relaciones sexuales. Si tú o la otra persona opta por usar condón, el riesgo es prácticamente nulo y podrías mantener en reserva tu condición de salud. No obstante, el panorama cambia cuando mantienes relaciones sexuales penetrativas sin protección. Si bien no es solo responsabilidad de la persona con VIH, pues es un comportamiento de riesgo del que ambos deben tener claras las consecuencias, lo mejor es evitarlas o sencillamente decirlo, incluso por seguridad personal.

Es importante destacar que el tener VIH no te hace inmune a otras infecciones de transmisión sexual, por lo que el cuidado debe seguir siendo fundamental.

Volviendo al caso de las parejas estables, la experta Mayra Pérez, a través del portal especializado, Salud180, entregó 5 consejos para ayudar a quienes desean ser sinceros respecto a su estado de salud.

1.- Ojo con tus emociones: La sexóloga indicó que se debe tener conciencia de lo que se dice y cómo se dice, pues a partir de tus emociones es cómo tu pareja puede responder. “Si lo dices con miedo le infundirás al otro temor“, agregó. 2.- Elije un ambiente neutral e íntimo: Procura estar en un lugar cómodo, familiar para ambos y donde nadie ni nada los moleste o distraiga. 3.- Si lo crees necesario, practica con un amigo o con alguien que conozca tu estado y te haya apoyado: De este modo, podrás adquirir más confianza, señaló Pérez, y te permitirá escoger las palabras adecuadas, manejar tus emociones y prepararte para distintos escenarios. 4. Sé paciente y espera que tu pareja te acepte y apoye: Lo peor que puedes hacer es pedirle una respuesta inmediata o abrumarla con exigencias. Debes tomar en cuenta que él o ella tienen que vivir su propio proceso emocional y para eso requieren tiempo. 5.- No tengas temor en visitar a una psicólogo, sexólogo o terapeuta: Sea cual sea la respuesta, un experto o experta puede ayudarte a manejar tus emociones y a cómo enfrentar el panorama que se viene. Tanto una separación como la decisión de seguir juntos, suponen un gran desafío, y si optan por acompañarse con un especialista en este camino, mucho mejor.

Solo queda decir que si bien tu salud es un asunto personal, inevitablemente cuando estás en pareja se vuelve de dos.

Como consejo, siempre es ideal no guardar secretos con esa persona que amas, sobre todo si se trata de algo tan importante como tu salud. Además, debes pensar en que la situación puede volverse mucho más gris si la persona se entera por otro lado, pues asumirá que la pusiste en riesgo y no te importa su salud.

Recuerda que si bien puede ser una situación dolorosa y difícil de asumir, es mil veces mejor contar con alguien que te acepte y te respalde en este camino que guardar silencio con tal de que se quede a tu lado.

Por último, es importante reiterar que seguir el tratamiento antiretroviral a tiempo es fundamental para optar a una óptima calidad de vida. Desde tomar los medicamentos todos los días y ojalá a la misa hora, como también asistir a tus citas con el médico y contar con alguien que te apoye y acompañe en este proceso.

Siempre será difícil decirle a alguien que vives con VIH, por los estigmas y prejuicios que se señalaron anteriormente, pero también es cierto que mientras más se hable de ello, más aportamos a la normalización de la situación, al menos, entre nuestros amigos y familiares.