"Ni muerto me quedaría aquí": viudo de Joane Florvil habla a 7 meses de su detención

Tras siete meses de la detención de Joane Florvil, su esposo y padre de su bebé, Wilfrid Fidele, conversó sobre sus motivos para venir a Chile y cómo ha sido la vida desde ese día.

Wilfrid contó a Qué Pasa que decidió venirse a Chile luego que Joane lo llamó un día llorando y le contó que estaba embarazada. Antes, por las fotos que le enviaba, había visto cómo desde su llegada había comenzado adelgazar y se veía cada vez más triste.

Joane hab√≠a sido enviada a Chile por su familia, quienes rechazaban su relaci√≥n por considerarlo mujeriego y bebedor, cosas que Wilfrid reconoce. Seg√ļn los padres de la joven, si realmente la amaba viajar√≠a tras ella, como finalmente hizo tras vender todas sus cosas para tener el dinero suficiente.

“Cada vez que miro a mi hija, pienso en Joane, en la vida y en todo lo que me ha pasado”, coment√≥ a siete meses de perder a Joane, quien muri√≥ internada en el Hospital Cl√≠nico de la UC por una falla renal que no logran explicarse.

El día de la detención

Una de las complicaciones que tuvo el hombre de 35 a√Īos fue recuperar a su hija que quedo en el Sename tras la detenci√≥n de Joane, debido a que no ten√≠a documentos.

Todo habría comenzado cuando Florvil le presentó a un hombre chileno que les habló de una oportunidad de trabajo como jardinero en la Oficina de Protección de Derechos (OPD) de Lo Prado, quien estando en el recinto le robó la mochila con sus documentos al interior.

Joane, tras enterarse, fue junto a la peque√Īa Wildiana hasta la OPD para exigir explicaciones, pero la falta de manejo del idioma le impidi√≥ comunicarse.

En ese momento le habr√≠a pedido al guardia que cuidara a su hija mientras iba en b√ļsqueda de alguien que pudiera traducir. Sin embargo, al llegar la ni√Īa ya no estaba y ella fue acusada de abandonarla, lo que termin√≥ en su detenci√≥n. Finalmente, tras la muerte de la joven, la Justicia la absolvi√≥ de la acusaci√≥n.

Tras un tiempo luchando por su custodia, Wilfid pudo llevarse a su hija a la casa que compartía con su esposa en Cerro Navia.

Wilfrid y Wildiana

“Tuve que aprender de todo y no tuve tiempo de prepararme tampoco. En el Sename antes de pasarme a la beb√© me hicieron un curso breve. Pero en realidad memorizo y s√≥lo act√ļo: si hay que mudarla, entonces voy y lo hago”, relata sobre c√≥mo ha sido aprender a cuidar su hija.

Consultado sobre dónde le gustaría que Wildiana creciera, sostiene que una vez que tenga 18 podrá decidir si quiere ir Haití, pero que si fue por él, preferiría que no fuera para allá.

Así, cuenta que no es bien visto en su país que alguien vuelva en una condición peor de la que salió, y él allá tenía un buen vivir, con casa propia y un negocio.

“Yo ya no tengo nada. Lo gast√© todo para venir a Chile. Y aunque quisiera volver, volver√≠a sin nada. Si tengo la oportunidad de irme a otro pa√≠s con mejores oportunidades, lo har√≠a, ni muerto me quedar√≠a aqu√≠. No estoy acostumbrado a quedarme encerrado. Es una prisi√≥n. Para m√≠ y para una ni√Īa tan chiquitita”, coment√≥.

Wilfrid cont√≥ que tuvo miedo de volver a trabajar, porque “me hab√≠an dicho que si yo dejaba a la ni√Īa con alguien me la pod√≠an quitar”.

¬ŅArrepentido de venir a Chile?

“Much√≠simo”. As√≠ responde Wilfrid la pregunta sobre si est√° arrepentido de haberse venido a Chile: “Chile me ense√Ī√≥ todas las cosas malas que nunca viv√≠ en mi pa√≠s. Aqu√≠ vivo en una pieza encerrado. Chile me ense√Ī√≥ la miseria“.

“Creo que todos saben que lo que ocurri√≥ con Joane es un abuso. Y en ese sentido, yo s√≥lo he estado esperando a que el gobierno responda por lo que hizo. Ellos cometieron un error que cost√≥ la vida de una persona. Y de eso ya se dieron cuenta” agreg√≥ el haitiano, quien sostiene que pese a todo, “estoy tratando de salir adelante”.

Consultado sobre su opini√≥n del Sename, es claro en decir que no encuentra que sea este organismo el que tenga responsabilidad en todo lo ocurrido, sino quien “acus√≥ a Joane de abandonar a la beb√© en la OPD y que hizo que mi hija terminara en un hogar, lejos de ella”.

“Yo no estoy enojado ni molesto, pero lo que pas√≥ nunca va a salir de mi cabeza. Nunca”, sentenci√≥.