Hasta en $200 mil arriendan balcones en Plaza Italia para ver la Fórmula E

La visita de la Fórmula E a Santiago ha causado tanto criticas como alegrías, y es que este evento mundial ha generado un gran impacto en la capital. Entre las personas que sacan cuentas alegres con este mega evento, se encuentran los vecinos de Plaza Italia, quienes han visto la carrera como una forma de ganar dinero: arrendando los balcones para fanáticos.

La fórmula E, principal competencia con autos electrónicos del mundo, se instalará en Chile para desarrollar su cuarta fecha el 3 de febrero, siendo la primera vez que un evento de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) pise territorio nacional.

Entre las personas que viven en las calles cercanas a la carrera: Santa María, Pío Nono, avenida Providencia, Alameda, Irene Morales, Merced, Purísima, Cardenal José María Caro, Puente Loreto, se encuentran los vecinos de Plaza Italia, quienes han visto esta oportunidad como una forma de ganar dinero.

Marcela Lladó, dueña de un departamento en Plaza Italia, comentó al diario La Cuarta que “Hay gente que está arrendando entre $100 mil y $200 mil el balcón. No sé a cuánto están las entradas de la Fórmula E, pero yo cobraré 150 mil, aunque todo es conversable. Aquí he arrendado el balcón para otros eventos, como cuando Chile salió campeón de la Copa América”. Además, aseguró que los vecinos del sector sufren constantemente con los problemas de ruidos, gases, etc.

Pero no todo es alegría entre los vecinos del sector. Francisco Torres se suma a las criticas realizadas por agrupaciones de Barrio Lastarria y Parque Forestal y comenta que el evento va a realizar mucho ruido, pero que como vecinos están constantemente afectados por la contaminación acústica.

Por otro lado, algunos recintos aledaños también aprovecharan el evento tuerca para sacar ganancias, ese es el caso del Cetro Arte Alameda, donde se ofrecerá la opción de ver la carrera desde una ventanal. Las ofertas van desde los $70 mil a $150 mil.