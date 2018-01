Trabajador indocumentado murió en la construcción de la casa de Alexis Sánchez en Lo Curro

Lunes 29 enero de 2018 | Publicado a las 15:48 · Actualizado a las 15:59

La muerte de un trabajador extranjero e indocumentado en la construcción de la nueva casa de Alexis Sánchez en Lo Curro reveló irregularidades en la forma en la que se realiza la edificación.

Según un reportaje de Ciper, los hechos ocurrieron el viernes 26 de enero, cuando el trabajador colombiano Sergio Hurtado Ponce (53 años) cayó desde un montacargas a 10 metros de altura, fracturándose el cráneo. El hombre fue rápidamente llevado a la Clínica Las Condes, donde murió minutos después ante la gravedad de sus heridas.

El portal de reportajes aseguró que la denuncia por el accidente laboral se realizó recién a las 23:45 cuando ya no quedaba nadie en la obra. De hecho, varios trabajadores se retiraron rápidamente tras el incidente ya que eran indocumentados.

Ciper reportó que Hurtado se encontraba vaciando sacos de Bekron cuando se produjo la caída, no portando casco o arnés de seguridad. Por el momento no se sabe si la piola del montacargas cedió por sobrepeso o si éste no estaba lo suficientemente asegurado.

La construcción de la lujosa vivienda del hoy jugador del Manchester United no cumpliría con medidas de seguridad básicas, ya que no habría prevencionista de riesgos, comité paritario, cascos y arneses de seguridad.

Inclusive, el sociólogo Pablo Huneeus que habita en el sector contó al citado medio que le regaló orejeras a haitianos ya que no tenían nada para protegerse del ruido.

“A mediados de 2017, cuando la Inspección del Trabajo llegó a fiscalizar la obra, escondieron a los obreros sin papeles al interior de la casa por dos razones: su situación ilegal y para que no los contabilizaran. Si una faena tiene más de 25 trabajadores, la ley exige que se conforme un comité paritario que vele por la seguridad. Si éstos suman 51, debe haber un sistema de gestión de seguridad a cargo de un prevencionista a tiempo parcial”, se afirmó en el reportaje.



La remuneración por este tipo de trabajos llega a los $15 mil, lo que se cancela en efectivo y sin ningún contrato de por medio.

Juan Pablo Anguita, dueño de Inmobiliaria Edificio Lo Curro, la constructora que edifica la casa, indicó a Ciper que “esa persona trabajó y se cayó por mala suerte de él, por una acción indebida de sobre exigir un montacarga, se resbaló. Fue un accidente. Nada más. Él no murió aquí, falleció en la Clínica Las Condes. Aquí no ha muerto nadie. Era una persona bien remunerada, fue una mala cueva terrible. Era una persona muy querida acá. El edificio está con recepción final y no hay ningún problema”.

Sobre los otros trabajadores indocumentados, no quiso responder.

Fernando Felicevich, representante del futbolista, dijo a Ciper que la casa sigue siendo propiedad de la empresa de Anguita, por lo que es su responsabilidad lo que ocurra en ella. Además, indicó que sólo han firmado la promesa de compra-venta y que no ha habido transferencia de dinero por la adquisición.

La vivienda de Sánchez contará con 700 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, con seis habitaciones, ocho baños, un ascensor, gimnasio, piscina semiolímpica, sala de cine, con varios comedores y salas de estar.