Movilh denuncia nuevo ataque homofóbico en Recoleta

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció un nuevo ataque homofóbico en contra de un joven que fue golpeado e insultado por su orientación sexual en la comuna de Recoleta.

Según explica el Movilh mediante un comunicado de prensa, el hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves, momento en que la víctima fue atacado por tres sujetos.

El joven explicó que recibió diversos golpes “porque los asaltantes asumieron que era gay por mi forma de vestir, por ir maquillado, por ir con un bolso llamativo, me dieron dos rodillazos en la cara. ‘Para que el maricón aprenda’, ‘Mira el fleto se maquilla, ‘el hueco ocupa zapatillas moradas’, me dijeron”.

“Luego me dejaron botado y caminé a mi casa a menos de una cuadra del accidente y pedí ayuda a mi madre quién me trajo al hospital. Una sonrisa cambia el día de muchos y aunque me la partan mil veces seguiré sonriendo porque miedo no tendré jamás“, dijo.

Producto de las lesiones el joven, quien trabaja en la Oficina de la Discapacidad de la Municipalidad de Conchalí, deberá ser intervenido con cirugías de nariz y maxilofacial producto de sus diversas fracturas.

“La familia del joven está muy angustiada y desesperada. Los estamos asesorando en las acciones a seguir, al tiempo que ya derivaremos sus antecedentes a la Subsecretaría de Prevención del Delito para que reciban orientación psicológica y legal gratuita”, indicó el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez.

Jiménez añadió que “las denuncias sobre estos hechos son cada vez más recurrentes, lo cual amerita una profundo análisis que será parte de nuestro próximo Informe Anual de Derechos Humanos de la diversidad Sexual y de Género, a objeto de contribuir a la prevención de los abusos y a una comprensión más integral sobre la manera como opera la discriminación”.