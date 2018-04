Alex Matute en picada contra ministra Rivas: "En la vida hay cosas que no se hacen"

Alex Matute critic√≥ fuertemente a la ministra Carola Rivas quien orden√≥ el cierre del sumario investigativo por la desaparici√≥n y muerte de Jorge Matute Johns en 1999. De acuerdo al hermano de la v√≠ctima, la ministra les hab√≠a asegurado hace dos semanas que por lo menos no cerrar√≠a el sumario por un mes. “En la vida hay cosas que no se hacen”, recrimin√≥ Alex Matute a Rivas.

A finales de marzo la ministra entregó su informe final, en el que aseguraba que Matute habría muerto por la ingesta de un fármaco pentobarbital que le habrían dado para abusar sexualmente de él. De acuerdo a la investigación no se podía determinar un responsable pues de 12 sospechosos siete estaban muertos.

Al conocer el cierre del sumario Alex Matute asever√≥ haber quedado sorprendido pues el jueves pasado la ministra les entreg√≥ seis tomos de casi 3.000 fojas, los que apenas alcanzaron a estudiar. “Esto requiere un plazo prudente para presentar diligencias, cosa que no alcanzamos a hacer. Presentamos un par de diligencias el lunes, pero tal como dijimos no eran las √ļnicas”, expres√≥ Matute. “Lo que nosotros busc√°bamos con las diligencias era darle una base s√≥lida (a la hip√≥tesis) de la ministra, hacerla cre√≠ble, o bien derechamente descartarla”.

Alex Matute manifest√≥ que le cuesta creer que la ministra cierre la investigaci√≥n, pues apenas les dio tiempo para conocer una investigaci√≥n que le tom√≥ tres a√Īos.

Matute tambi√©n critic√≥ que la ministra quebrantara el sumario con las entrevistas que dio a los medios de comunicaci√≥n: “De hecho, viaj√≥ un viernes exclusivamente a Santiago a participar de un programa de televisi√≥n. Y hoy d√≠a al cerrar el sumario hace p√ļblicas tambi√©n diligencias que nosotros pedimos. Esas cosas no se hacen”

A eso ahora se suma, seg√ļn √©l, el da√Īo al no respetar el plazo prometido para cerrar el sumario. Matute coment√≥ al respecto que su madre “est√° muy afectada, no para de llorar” y que “en la vida hay ciertas cosas que no se hacen“.

Alex Matute confirmó que presentarían nuevas diligencias y que en caso de que la ministra no las acoja apelarían al cierre del sumario.

