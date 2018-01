Aplazan audiencia preparatoria del juicio por muerte de guardia municipal en Valparaíso

Martes 23 enero de 2018 | Publicado a las 16:02

Para el martes 20 de marzo se aplazó, nuevamente, la audiencia preparatoria del juicio oral por la muerte de Eduardo Lara, el trabajador municipal que falleció en un incendio ocurrido en medio de los incidentes del 21 de mayo de 2016.

La nueva fecha se decretó porque la defensa no habría podido ver los videos de las cámaras de seguridad que son parte de la investigación, y el Ministerio Público, además, no presentó documentación que es parte de la carpeta de la causa.

El día originalmente decretado para esta audiencia era el pasado 5 de diciembre, y a petición de la defensa se reagendó para este martes, eso sí, nuevamente se aplazó, ahora para el próximo 20 de marzo.

Eduardo Lara, era cuidador del edificio de la Secretaría Municipal de Valparaíso ubicado en calle Pedro Montt de la ciudad puerto, al lado de una farmacia que fue atacada con una bomba molotov en medio de los incidentes por el discurso de la presidenta Michelle Bachelet, lo que generó un incendio que le costó la vida al trabajador de 71 años.

Durante esta jornada se realizaría la audiencia preparatoria del juicio oral de los 6 imputados por este hecho, cuya defensa solicitó esta nueva fecha porque el Ministerio Publico no presentó copias de las cadenas custodia del caso, que son aquellos documentos que acreditan cómo, cuándo y quién recopila evidencia que se ingresa a la carpeta de investigación de este y todas las causas penales.

Dicho ítem fue confirmada por una de las abogadas defensoras de los acusados, Betsabe Carrasco

Otro de los abogados que representan a los imputados, Nelson Miranda, señaló que acceder a esta documentación es fundamental no sólo para la defensa, sino también para el magistrado del caso, cuya decisión se construye a partir de estos instrumentos probatorios.

Consultado sobre si la no presentación de las llamadas cadenas de custodia genera un entorpecimiento en el proceso, el fiscal del caso, Cristian Andrades, recordó que son cerca de 160 medios de prueba incorporados a la carpeta de este caso, y que estas denominadas “cadenas”, son sólo documentación y no evidencias propiamente tales y su no presentación no constituye un error por parte del Ministerio Público.

Recordemos que la defensa señaló -también- que no pudo revisar los videos de diversas cámaras de seguridad, debido a problemas técnicos para su visualización. Asimismo, actualmente los seis imputados por el hecho, enfrentan cargos por incendio con resultado de muerte y porte de arma de fuego, como actualmente la ley tipifica los objetos incendiarios.