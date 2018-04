Ampuero recibe a hija de disidente cubano y presidenta de Cuba Decide, Rosa María Payá

Este lunes, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, sostendrá una reunión en la Cancillería con la hija del fallecido y conocido disidente cubano Oswaldo Payá, Rosa María.

Tras su muerte, Payá siguió los pasos de su padre y se convirtió en una ferviente activista política y social.

Es, adem√°s, presidenta de Cuba Decide, organizaci√≥n que asegura trabajar por lograr “una sociedad pr√≥spera y feliz de ciudadanos libres, con igualdad de oportunidades e igualdad ante la Ley” y una democracia donde se respete el “derecho a elegir y ser elegidos”.

Cuba Decide tambi√©n tiene por principal objetivo lograr la realizaci√≥n de “un plebiscito vinculante para iniciar una transici√≥n a la democracia”.

Invitaciones a chilenos

A lo largo de los a√Īos, una serie de pol√≠ticos chilenos han sido invitados por la familia Pay√° a actividades en suelo cubano. No obstante, dos han destacado por los problemas que √©stas han suscitado.

La m√°s reciente involucr√≥ al diputado Jaime Bellolio (UDI), quien en marzo de este a√Īo viaj√≥ a la isla para participar de la entrega de los premios Oswaldo Pay√°, pero nunca logr√≥ concretar su ingreso al pa√≠s.

A través de sus redes sociales, el legislador acusó que las autoridades cubanas le habían negado el ingreso.

“Dictadura cubana no me permite el ingreso al pa√≠s. Dieron orden de no embarcarme desde Miami. Esto, en raz√≥n de mi participaci√≥n en entrega de premio Oswaldo Pay√°, invitado por @RosaMariaPaya en defensa de los DDHH que son sistem√°ticamente violados en la isla”, indic√≥ el diputado a trav√©s de su cuenta de Twitter.

En febrero de 2017, la exministra y exmilitante de la Democracia Cristiana, Mariana Aylwin, fue invitada por el mismo clan a recibir un premio en nombre de su padre, el fallecido expresidente Patricio Aylwin.

En esa oportunidad, la otrora secretaria de Estado tampoco pudo hacer ingreso a la naci√≥n caribe√Īa tras ser catalogada como ‚Äúinadmisible‚ÄĚ en un documento emitido por autoridades de inmigraci√≥n cubanas. ‚ÄúFavor no facturar a pasajera Aylwin Oyarz√ļn Laura Mariana”, rezaba el escrito.

Agenda en Chile

Rosa Mar√≠a, quien se encuentra desde hace unos d√≠as en Chile participando en una serie de conferencias y seminarios, tambi√©n formar√° parte del conversatorio “Democracia en Am√©rica Latina: Desaf√≠o para el Siglo XXI” a realizarse en la sede del antiguo Congreso Nacional en Santiago. En el evento tambi√©n hablar√°n el senador Francisco Chahu√°n y Mariana Aylwin.

Pay√°, adem√°s, recibir√° un reconocimiento por parte del director nacional (s) del Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), Ramiro Garc√≠a, “por su compromiso con la libertad y la democracia”.