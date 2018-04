Distancia con el Gobierno por proyecto de Identidad de Género marca Consejo de la UDI

Luego de que culminara este sábado la segunda jornada del Consejo Programático de la UDI, la presidenta de la colectividad, Jacqueline van Rysselberghe, reconoció distancias con el Gobierno debido a diferentes posturas tomadas frente al proyecto de ley de Identidad de Género.

“La relaci√≥n con el Gobierno es buena pero no tenemos que estar de acuerdo con todo lo que hacen”, dijo la senadora, respecto a la posici√≥n del ejecutivo, a favor de incluir adolescentes en el cambio de sexo registral.

Van Rysselberghe se√Īal√≥ que quienes comparten su postura tienen el convencimiento de que no es conveniente aquello, aunque sea con el consentimiento de los padres. “Solo se puede hacer con la autonom√≠a plena y con la mayor√≠a de edad, cuando se tiene la madurez necesaria para tomar una decisi√≥n de esta naturaleza”, precis√≥.

Adelant√≥ tambi√©n que los parlamentarios de la UDI “van a votar en conciencia, sobre una iniciativa que no estaba en el programa de Gobierno, asegurando que mayoritariamente se va a votar en contra”.

Respecto pol√©mica amenaza de ir al Tribunal Constitucional, la senadora se√Īal√≥ que es una cosa que van a evaluar, como partido, en su minuto.

Gobierno

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, primero, se hizo cargo de la petición hecha en el discurso de van Rysselberghe ayer: no mover el cerco hacia la izquierda.

“El programa de Sebasti√°n Pi√Īera no es un programa de izquierda, lejos de eso, por lo tanto no hay ning√ļn riesgo. Lo que estamos haciendo en temas como el de Identidad de G√©nero es buscar soluciones de consenso, que no est√©n por definiciones ideol√≥gicas. Porque si existe el problema de una persona que tiene un sexo biol√≥gico pero cree y siente tener una identidad distinta, hay que buscarle una soluci√≥n, y ese no es un problema de derecha o izquierda sino que es humano”, asegur√≥ el secretario de Estado.

Respecto del tema espec√≠fico de menores y el sexo registral, Larra√≠n dijo que “es parte de lo que se est√° conversando, y el lunes en la comisi√≥n lo haremos de manera m√°s directa, y daremos a conocer la posici√≥n del Gobierno. No hemos tomado una decisi√≥n definitiva”.