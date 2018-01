Bloguera compara cuerpo "atractivo" y "no atractivo" con fotos de ella misma

WHAT IS AN ATTRACTIVE BODY EXACTLY ? ⠀ ⠀ Society has a weird definition of being "attractive". It implies you fitting standards, looking like models on billboards. A body with curves, but not too much; with definition, but not too much; tall, but not too much. I think the word that highlights this most is "flawless". ⠀ ⠀ !!!!!! Seriously ?? Why did this word even joined our vocabulary ? It is just so wrong. Because it is what it makes us aspire to. Having NO flaws. At least it is what I aspired to, for so long. But it is so dumb. No one has "no flaws". It all depends on the angle we choose to see things. So next time you feel bad about yourself, remember to choose the positive one ❤️ _____________________ C'est quoi, "un corps attirant" ? ⠀ ⠀ La société en a une interprétation qui me dérange vraiment. On doit avoir des formes, mais pas trop. De la définition, mais pas trop. Je pense que le mot qui représente ça le mieux c'est "flawless". ⠀ ⠀ SERIEUSEMENT. Je ne sais même pas pourquoi ce mot a émergé. Parce que c'est désormais ce vers quoi on aspire, à être "sans défaut". En tout cas, ça à clairement été mon cas. Mais c'est vraiment con. Parce que personne n'est "flawless". Tout dépend de l'angle avec lequel vous choisissez de montrer, mais surtout de VOIR les choses. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez mal à propos de vous-même, choisissez le positif ❤️

A post shared by Louise| Thinker & Maker (@mybetter_self) on Jan 11, 2018 at 11:58am PST