Bloguera explica en una foto cómo se ven las mujeres a sí mismas y cómo las ven los demás

No es ningún secreto que las mujeres suelen ser demasiado duras a la hora de juzgarse a sí mismas. Por más que el resto vea una hermosa y saludable chica en una foto, ellas suelen enfocarse en sus supuestos “evidentes” defectos.

Eso fue lo que quiso reflejar la bloguera fitness estadounidense residente en Francia, Louise Aubery, quien publicó una significativa imagen que contrasta la visión que tienen las mujeres de sí mismas con la de los demás.

Para eso, compartió una foto suya en bikini caminando por un balneario francés, que no parece tener nada raro. Sin embargo, ella la divide en dos partes para contrastar puntos de vista.

En el lado izquierdo escribe “Lo que tú ves: Gran sonrisa, piernas largas, trasero fuerte”, mientras en el derecho dice “Lo que yo veo: nariz grande, grasa en la espalda, celulitis”.

Una publicación compartida de Louise| Thinker & Maker (@mybetter_self) el 1 de Ago de 2017 a la(s) 12:16 PDT

“Soy culpable. Estoy aquí para ser siempre completamente honesta, porque siento que las redes sociales necesitan más de eso. Por mucho que yo predique el amor propio y realmente haya hecho algún progreso aceptándome, hay algo contra lo que realmente lucho: las imágenes”, explicó la chica.

“Siempre que veo una foto mía, las primeras cosas que me llaman la atención son mis defectos. Siempre veo lo que está mal. Pienso: ‘mi nariz parece demasiado grande’, ‘mis piernas se ven demasiado blancas’, ‘me veo terrible’. Esto es generalmente lo que sigue cuando alguien me muestra una imagen que me tomaron”, confesó.

Por otro lado, ella señala que cuando mira fotos de otras personas, jamás ve defectos. “Realmente no veo los defectos de las personas cuando miro una foto de alguien más. Por el contrario, tiendo a centrarme en sus cualidades”, afirmó.

“¿Por qué no hacer lo mismo contigo? Realmente necesitamos aprender a no ser tan duros con nosotros mismos. Eso no es saludable. Voy a trabajar en eso, y espero que ustedes también”, finalizó.