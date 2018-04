Actrices de ’Soltera Otra Vez’ respaldan a denunciantes de Herval Abreu: "Es doloroso"

Este s√°bado se dio a conocer el caso de supuestos abusos de poder del director y productor nacional Herval Abreu. El chileno de 54 a√Īos recibi√≥ acusaciones que van desde mensajes telef√≥nicos sexuales, hasta tocaciones.

La noticia fue difundida a través de un profundo reportaje de la revista Sábado, en el que las actrices Antonella Orsini, Daniela Vargas y Freda Vergara, además de la guionista Bárbara Zemelman y la arquitecta Carola Paz, relataban los episodios que habían vivido junto al hombre.

Abreu, que fue director de teleseries como 20a√Īero a los 40 y Machos (ambas de Canal 13), habr√≠a usado como metodolog√≠a la realizaci√≥n de “talleres” en su propio departamento. En ellos habr√≠a invitado a distintas f√©minas a participar de escenas con contenido er√≥tico.

Seg√ļn relat√≥ Paz, uno de los episodios m√°s crudos ocurri√≥ cuando Herbal la “hac√≠a desfilar con ropa interior dentro de su casa” y que, en otra ocasi√≥n, lleg√≥ incluso a llevarla a un motel. “√Čl me levant√≥ el vestido. Meti√≥ la mano por debajo de mi vestido. Yo creo que √©l estaba intentando ver, dentro de toda su locura, si yo estaba excitada. Cuando me toc√≥ me sent√≠ congelada, porque no sab√≠a qu√© hacer“, cont√≥.

“Hab√≠a una cama. Y no recuerdo haber sentido nada. Era como si yo hubiese estado viendo esto desde afuera. Como si no hubiese estado en mi cuerpo. Los doctores me dicen que sufr√≠ una disociaci√≥n. Ni siquiera recuerdo que me haya quitado el vestido. Porque cuando volv√≠ en m√≠, me vi en el espejo y me sub√≠ un tirante del vestido. Me sent√≠ como una persona manchada, sucia, sin valor. No querible. Y que nunca iba a volver a ser la misma persona de nuevo‚ÄĚ, sentenci√≥.

Las reacciones

Tras conocerse las acusaciones, tres actrices de Soltera Otra Vez -serie que también fue dirigida por Abreu- salieron al paso y defendieron a las denunciantes.

Josefina Montan√© fue una de ellas. En su red social asegur√≥ que “rechazo todo tipo de abuso, transgresi√≥n y vulneraci√≥n. Jam√°s apoyar√≠a ninguna conducta que busque mermar la dignidad de otros”.

“Abrazo a quienes hoy han podido hablar y entregarnos su testimonio, desde su integridad y valent√≠a”, continu√≥, agregando los hashtag ‘#noesno’, ‘#yotecreo’, ‘#niunamenos’ y ‘#nomasabuso’.

Por su parte, la actriz Lucy Cominetti public√≥ una imagen en la que escribi√≥ un sentido mensaje. “A las mujeres valientes que hablaron hoy: Me duele el coraz√≥n que hayan sufrido este tipo de abusos“, comenz√≥.

La artista agradeci√≥ “el coraje y la generosidad” y les envi√≥ un abrazo a las denunciantes. “Yo s√≠ te creo”, sentenci√≥ en el pie de foto en Instagram.

La int√©rprete de Fabiola en Soltera Otra Vez, Lorena Bosch, fue lapidaria en la red social. “Quiero decir que repudio TODO tipo de abuso y/o violencia, abuso de poder, laboral, sexual y lamentablemente tantos m√°s”, comenz√≥ expresando en un largo mensaje.

“Tuve la buena suerte de no ser una v√≠ctima y repudio todo tipo de abuso y violencia (…) Solidarizo con mis compa√Īeras, colegas y todas las v√≠ctimas de abuso. Admiro su valent√≠a”, continu√≥.

Adem√°s, llam√≥ a estar atentos ante casos de esta connotaci√≥n. “Cuando un acto de esta naturaleza pasa tan cerca tuyo es un momento doloroso y delicado, por lo que pido respeto por el proceso de cada una de las v√≠ctimas directas e indirectas de esta situaci√≥n. No perdamos el foco, el objetivo es uno: DETENER EL ABUSO”, finaliz√≥.