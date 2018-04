Acoso y abuso sexual: 7 mujeres acusan a Herval Abreu, emblema de las teleseries del 13

Siete mujeres que alguna vez participaron de sus producciones decidieron hablar. El hombre tras producciones como Machos y Soltera Otra Vez enfrenta acusaciones que van desde explícitos mensajes de texto hasta tocaciones de carácter sexual.

En medio de las masivas denuncias contra figuras emblemáticas del mundo del espectáculo, el de Abreu podría verse como el desembarco en Chile de casos como el de Harvey Weinstein en Hollywood.

Herval Abreu desmiente que alguna vez haya usado su poder para tener una relaci√≥n con una mujer, mientras el canal inici√≥ una auditor√≠a y dispuso de psic√≥logos para sus trabajadores. Los casos fueron publicados en la √ļltima edici√≥n de Revista S√°bado: las actrices Antonella Orsini, Daniela Vargas y Freda Vergara, adem√°s de la guionista B√°rbara Zemelman, la arquitecta Carola Paz y dos an√≥nimas, entregaron su versi√≥n.

Su departamento de Las Condes es el lugar donde ocurre la mayor parte de los casos. Asist√≠an j√≥venes mujeres que buscaban un papel o quer√≠an mejorar su interpretaci√≥n. √Čl los denominaba “talleres” y se realizaban hasta altas horas de la noche. Abreu asegura que s√≥lo buscaba ser un l√≠der y un inspirador y niega haber visto estas sesiones como algo inapropiado.

En una de las acusaciones, se indica que uno de los ejercicios en el departamento consist√≠a en practicar una escena de la teleserie brasile√Īa “La presencia de Anita”, en que una mujer, seduce a un hombre mucho mayor y logra acostarse con √©l. Seg√ļn distintas versiones, una secuencia escogida habitualmente por Abreu. Ella se incomod√≥ con la propuesta pero acept√≥ practicar, usando distintos lugares del departamento. En un momento, Abreu lleg√≥ al dormitorio. “Herbal, basta“, le habr√≠a dicho.

La actriz Antonella Orsini se suma a las acusaciones. Fue invitada al departamento a ver un adelanto de una nueva teleserie. El problema vino cuando quiso irse del lugar: “Me dificult√≥ la salida y me sent√≠ completamente vulnerable”. Orsini consideraba que eran amigos y por eso accedi√≥ sin problemas a visitar su casa.

La frase es de Carola Paz, quien ten√≠a 20 a√Īos en 1996 y como estudiante universitaria logr√≥ un papel en “Adrenalina” y luego un protag√≥nico en Rosabella. En entrevista con “S√°bado”, revela que Abreu la hac√≠a desfilar con ropa interior dentro de su oficina y que hac√≠a extra√Īos llamados a su casa. Recuerda que lo m√°s grave es una situaci√≥n ocurrida al interior del auto del director, en el que luego la llev√≥ a un motel.

“√Čl me levant√≥ el vestido. Meti√≥ la mano por debajo de mi vestido. Yo creo que √©l estaba intentando ver, dentro de toda su locura, si yo estaba excitada. Cuando me toc√≥ me sent√≠ congelada, porque no sab√≠a qu√© hacer. No le quit√© la mano. Me debo haber acomodad para alejarme de su mano, pero no lo golpe√© ni le dije nada. Me qued√© muda y no le dije nada el resto de la noche. Sent√≠a que iba en un t√ļnel que cada vez estaba m√°s oscuro. Hasta hoy me da asco acordarme”.