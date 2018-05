Javier Bardem repudia pregunta de CQC Chile en Cannes por sexista

Gonzalo Feito viajó junto a parte del equipo de Caiga quien Caiga a Cannes para cubrir los pormenores del afamado festival de cine que se realiza esta semana.

En la ocasi√≥n asisti√≥ a la conferencia de prensa de la pel√≠cula Todos lo saben, protagonizada por Javier Bardem, Pen√©lope Cruz y Ricardo Dar√≠n. All√≠ pudo realizar una pregunta a sus protagonistas, la cual desat√≥ el enojo del actor espa√Īol.

“Javier ¬Ņc√≥mo se siente ser el √ļnico hombre del mundo que disfruta trabajando con su mujer?”, se√Īal√≥ Feito. “La pregunta es de una falta de gusto tremenda”, replic√≥ el ganador del √ďscar, sacando aplausos de los presentes.

Tras ello, fue la actriz quien tom√≥ la palabra. “Lo hemos hecho varias veces y no nos llevamos los personajes a casa al final del d√≠a porque tenemos la misma visi√≥n del trabajo”, explic√≥. “Lo haremos (trabajar juntos) de vez en cuando, cuando consideremos que est√° bien, pero no muy a menudo”, finaliz√≥.

El tenso momento fue destacado por diferentes medios espa√Īoles, incluyendo el prestigioso diario El Pa√≠s, donde se calific√≥ la pregunta como “machista”.

Por su parte, el periodista aseguró a Las Últimas Noticias que tenía planificadas varias preguntas para realizar, pero como la conferencia de prensa se distendió un poco, decidió optar por esa.

“Justo antes de mi turno le preguntaron a ellos si ganaban lo mismo. Hubo risas, relajo, as√≠ que dije ‘voy con mi pregunta’, pero con la duda de que ac√° la gente anda tan tensa con Harvey Weinstein y la cantidad de acusaciones, que por eso pens√© que Bardem se lo pod√≠a tomar mal. Y se lo tom√≥ a mal”, explic√≥.

Feito tambi√©n asegur√≥ que el comentario fue para “tirarle flores” a Cruz, a quien encontr√≥ muy divertida. “Despu√©s cuando entrevist√© a Dar√≠n me dijo que Bardem no entendi√≥ lo que dije. Otros colegas espa√Īoles me comentaron que cada vez que le preguntan por su se√Īora se enoja”, a√Īadi√≥.

“Yo de verdad no me sent√≠ bien. Me bajone√≥ que Bardem se sintiera as√≠ porque no era mi intenci√≥n. Con el tiempo me he puesto sensible, tengo m√°s coraz√≥n. Despu√©s no quer√≠a seguir grabando, pero mis compa√Īeros me insistieron que buscara a Bardem y que conversara con Dar√≠n. Pero viendo las im√°genes, al final se me pas√≥ la sensaci√≥n de culpa o malestar que tuve. Pero ha sido m√°s divertido estar en la zona prohibida de la alfombra roja de Cannes”, finaliz√≥.

Recordemos que el regreso de CQC en Chilevisi√≥n no ha estado ajeno a las pol√©micas. Sin ir m√°s lejos, durante el primer episodio del nuevo ciclo, Sebasti√°n Eyzaguirre desat√≥ un gran revuelo con un comentario considerado machista, en el cual asegur√≥ que Gala Caldirola “estaba para matarla”.