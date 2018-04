Agresivo comentario de Sebastián Eyzaguirre contra Gala Caldirola enfada a televidentes

Este lunes se estren√≥ un nuevo episodio del programa de humor y actualidad Caiga Quien Caiga (CQC), siendo √©sta su primera emisi√≥n por Chilevisi√≥n durante este a√Īo.

En esta oportunidad, el programa reemplaz√≥ una de sus secciones m√°s ic√≥nicas, Los Top 5, para actualizarla con un nuevo enfoque en redes sociales. Se trata de Insta-five, el nuevo “top” que busca las situaciones m√°s graciosas y extra√Īas de los famosos en Instagram.

Si bien la sección se estrenó con un mediano éxito en las plataformas sociales, hubo un momento que llamó especialmente la atención por su violento contenido. Luego de mostrar un video en el que Galadriel Caldirola aparece bailando Dura de Daddy Yankee cuando estaba embarazada, los panelistas decidieron comentar la situación.

Fue ah√≠ cuando Sebasti√°n Eyzaguirre, principal conductor de CQC, expres√≥ un comentario que encendi√≥ las redes. “Est√° para matarla”, dijo el periodista quien intent√≥ retractarse de inmediato luego de su agresiva frase. “Est√° muy rica, est√° muy linda. Que se entienda bien”, agreg√≥.

El comentario no cayó nada bien entre los televidentes, quienes acusaron la falta de tacto de Eyzaguirre en medio de un contexto en el que se lucha contra la violencia contra la mujer.

De la misma forma, los cibernautas expresaron su molestia ante otros comentarios de índole machista del panelista, quien defendió a Karol Dance (tras la publicación de su polémico video), realizó una invitación de aparente connotación sexual a la abogada y política Maite Orsini, e incluso todos los conductores dieron opiniones de este tipo sobre su notera Lorena Miki.

Hay que recordar que en noviembre de 2017, Eyzaguirre defendi√≥ el contenido “machista” de su programa en entrevista con el portal de Publimetro. “Somos machistas y no hay problema en decirlo. Es parte de su esencia y no lo negamos‚ÄĚ, dijo en esa oportunidad y asegur√≥ que piensa que eso no deber√≠a cambiar.

“CQC est√° por encima y la mirada que tenemos nosotros est√° por encima de muchas cosas. Es un programa de humor, √°cido, cr√≠tico, una forma de ver las cosas y si es machista, lo es, no hay problemas, mientras no se descalifique a alguien, no me preocupa”, subray√≥.

Revisa aquí las reacciones.

Hey! @rafa_cavada dile algo a Eyzaguirre! ¬ŅC√≥mo es eso de que Gala 'est√° para matarla'? Muy mal ah√≠! #VuelveCQC — Paula (@malaonda_) 3 de abril de 2018

Pas√≥ piola que el "cushillo" Eyzagurre dijo "est√° pa matarla" al referirse a Gala ? uta el we√≥n aweonao por la cresta #VuelveCQC — Camilo Araya (@cAmilo__AAO) 3 de abril de 2018

"Est√° pa' matarla". Animador sobre Gala Caldirola embarazada (pareja del futbolista Mauricio Isla) en #VuelveCQC @chilevision — Ursula Eggers (@ursulaeggers) 3 de abril de 2018

#vuelvecqc da muestra de c√≥mo cuchillo Eyzaguirre arruina el trabajo de todo un equipo con comentarios mis√≥ginos, uno tras otro. Es el due√Īo del programa, pero por el bien del programa, debiera dar paso al costado. Buen notero. Le falt√≥ Humildad. — Natalia Lita (@nsdcs) 3 de abril de 2018

Cushillo Eyzaguirre: "Est√° para matarla" (a Gala) "Vivo en el 5 piso" (a Maite Orsini) "Te banco Karol Dance" Son la misma mierda #VuelveCQC — Jos√© Miguel (@Ptuchini) 3 de abril de 2018

#VuelveCQC "EST√Ā PARA MATARLA" (Cuchillo Eyzaguirre, sobre Gala, una mujer embarazada) -Grandes pensadores- — NO TE KOMAS LA VOZ (@NOTEKOMASLAVOZ) 3 de abril de 2018

@rafa_cavada a veces hay q saber decir q no a un programa como #VuelveCQC donde el conductor central dice q Gala est√° pa matarla.. o el comentario hacia las mujeres en el cambio de mando es sobre su ropa… y remata con mensaje sobre @MaiteOrsini x si quiere trepar a su depto? ūüėí — Dani (@daliena) 3 de abril de 2018

Cuando apoyas a Karol Dance es cuando matas el programa ūü§¶ūüŹĽ‚Äć‚ôÄÔłŹ Cushillo eres terrible penca #VuelveCQC — Ana Beeleen (@Anna_Beeleen) 3 de abril de 2018

‚ÄúGala est√° pa‚Äô matarla‚ÄĚ que wea m√°s asquerosa y violenta, HOMBRES piensen antes de hablar. Al normalizar la violencia te haces parte de ese c√≠rculo #VuelveCQC

Cavada se ri√≥ a destajo, lo pensaba m√°s inteligente ūü§Ęūü§ģūü§ģ — #C (@negrocurichee) 3 de abril de 2018

Me parece de una ordinariez enorme los comentarios que se mand√≥ el cussshhhillo para Gala #VuelveCQC — Sir Yerko ūüíĀūüŹĹ‚Äć‚ôāÔłŹ (@reyok123) 3 de abril de 2018