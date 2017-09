Foo Fighters y Queen of The Stone Age anuncian gira en conjunto por Argentina y Brasil

Por lo menos desde julio pasado que se conocían las intenciones de Foo Fighters: regresar a Sudamérica para presentar su más reciente álbum, “Concrete and Gold“, y desde entonces que ya se rumoreaba quiénes podía ser sus acompañantes en dicha gira: Queens of the Stone Age, la banda donde alguna vez participó como baterista Dave Grohl, líder de Foo Fighters.

Durante esta jornada, los trascendidos han sido confirmados por ambas bandas, quienes a través de sus redes sociales publicaron imágenes del afiche oficial de la gira, que ya confirmó fechas en Argentina y Brasil para el primer semestre de 2018.

ARGENTINA! QOTSA x @foofighters

07-3 Buenos Aires @ Vélez Sarsfield

Tix onsale to Santander Rio clients Sept 25 1P. Public Onsale Oct 2 10A pic.twitter.com/btmZHGWOcI — QOTSA (@qotsa) September 20, 2017

Brasil! More ticket info soon! Fans can register for a chance to purchase tickets before anyone else. Details here: https://t.co/BS2nTso3jO pic.twitter.com/79jJO8M49U — QOTSA (@qotsa) September 20, 2017

Con respecto a Chile, aún no se conocen coordenadas. Lo único confirmado hasta el momento son las cuatro fechas en Brasil (entre el 25 de febrero y el 4 de marzo de 2018) y una en Argentina, el 7 de marzo, en el Estadio de Vélez Sarsfield de Buenos Aires.

En ambos casos, se trata de regresos antecedidos de suculentos lanzamientos discográficos. En el caso de la banda de Grohl, el reciente debut de “Concrete and Gold“, un álbum que contó con colaboraciones de Justin Timberlake, Shawn Stockman, Inara George, Alison Mosshart e incluso Paul McCartney en un rol como baterista.

En lo que respecta a Queen of The Stone Age, el grupo de Josh Homme traerá las versiones en vivo de las canciones de “Villains“, su más reciente disco, el que fue liberado en agosto pasado con “The Way You Used to Do” como su primer single.

Ante el anuncio, los fans locales de ambas bandas están expectantes: ¿estará Chile entre los planes de esta gira en conjunto? ¿O será un festival de renombre el que se encargue de ficharlos? Las apuestas están abiertas.