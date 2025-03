Los malos consejos de salud y las recomendaciones engañosas son tan antiguos como andar a pie. A los primeros cristianos se les decía que comieran imágenes de santos para curar sus enfermedades.

En el siglo XVIII, algunos vendedores ofrecían “aceite de serpiente” como un remedio universal para los problemas de salud.

En la era de las redes sociales, la información falsa sobre salud se difunde más rápido que nunca. Ahora, los influencers, con millones de seguidores al alcance de un solo clic, tienen un gran impacto en los consejos de salud y medicina.

Un nuevo estudio, publicado en la revista JAMA Network Open, ha encontrado que alrededor del 85% de las publicaciones en redes sociales sobre pruebas médicas ofrecen consejos médicos engañosos o potencialmente dañinos, sin mencionar riesgos como el sobrediagnóstico o el uso excesivo.

“Estos datos demuestran la necesidad de una regulación más estricta de la información médica engañosa en las redes sociales”, escribieron los autores, consigna DW.

Los investigadores dicen que las redes sociales contribuyen al sobrediagnóstico y al aumento de la demanda de tratamientos innecesarios, lo que representa un riesgo para la salud.

El sobrediagnóstico quita recursos de enfermedades que necesitan más atención, explican los investigadores. Además, el uso excesivo de tratamientos puede provocar efectos secundarios, como dolores de cabeza inducidos por medicamentos.

Para evaluar la precisión y el impacto potencial en los usuarios, los investigadores analizaron 982 publicaciones en redes sociales de influencers en Instagram y TikTok, quienes en conjunto sumaban alrededor de 200 millones de seguidores. El estudio se centró en publicaciones sobre cinco pruebas médicas específicas, como resonancias magnéticas de cuerpo completo y pruebas de niveles de testosterona.

De todas las publicaciones analizadas, solo el 15% mencionaba los posibles daños asociados con estas pruebas médicas.

Casi todos los influencers analizados en la muestra carecían de la experiencia médica necesaria para brindar información precisa. Solo el 6% de las publicaciones mostraba alguna evidencia científica.

En su lugar, los influencers tendían a basarse en evidencia anecdótica o datos elegidos a propósito para promover pruebas que podrían no ser necesarias o útiles.

Por ejemplo, en las redes sociales se promocionan mucho las pruebas de detección temprana de varios tipos de cáncer y los análisis del microbioma intestinal. Aunque se presentan como clave para mantener una buena salud, hay limitada evidencia científica que respalda su uso generalizado.

“Es evidente que esta nueva evidencia sobre información persuasiva y engañosa en casi 1.000 publicaciones exige respuestas para ayudar a reducir el sobrediagnóstico y el uso excesivo de pruebas médicas”, escribieron los autores.

El estudio también reveló que más de dos tercios de los influencers recibían pagos por promover las pruebas, lo que puede generar información sesgada, exagerando beneficios y minimizando riesgos.

Encontrar consejos de salud confiables en internet es difícil, pero la investigación sugiere varias maneras de protegerse de la desinformación.

-Verificar la fuente: Siempre verifique las credenciales de quien da consejos médicos, ya que los influencers pueden no tener la formación adecuada para ofrecer información confiable.

-Protéjase contra la información engañosa: analice críticamente lo que lee. Pregunte si la persona se basa en evidencia científica de fuentes confiables.

-Verificar los datos: use fuentes confiables para verificar la información de los influencers. Páginas como el NHS, la Clínica Mayo y la OMS ofrecen datos precisos y actualizados.

-Pensar antes de compartir: antes de compartir una publicación, piense si podría ser falsa o perjudicial. Verificar la información con una fuente confiable ayuda a evitar difundir mentiras.

-Mejorar las habilidades de alfabetización mediática: Juegos respaldados por la ciencia, como Spot the Troll y Bad News, pueden ayudar a pensar de manera crítica y a reducir la probabilidad de creer en información de salud falsa.