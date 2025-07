Luego de que se revelara el deleznable asalto que sufrió una adulta mayor en Lota, el empresario nacional Leonardo Farkas se pronunció en redes sociales para comprometer una ayuda económica.

Fue este fin de semana que se dieron a conocer imágenes captadas por cámaras de seguridad al interior de su casa, que se reveló que Inés Mora, una mujer de 92 años, fue asaltada en su hogar por una joven mujer que se acercó a pedirle un vaso con agua.

Con este engaño, la delincuente se adentró en el hogar de la víctima, a quien le arrebató su anillo de matrimonio, un aro y su pensión el pasado jueves alrededor de las 13:00 horas.

Tal como relató a Carabineros, la delincuente “me tocó el timbre, yo fui a ver y me pidió un vaso con agua. Le di el agua y después fue y me dijo ‘pásame los anillos’. Yo no quería pasárselo y ella me tiró el dedo y me lo sacó. Era el compromiso de mi marido, y el de mi papá, que me lo regaló él”.

El caso estremeció a varios, especialmente por el repudiable actuar de la asaltante. Sin ir más lejos, la noticia llegó al empresario Leonardo Farkas, quien a través de X (Twitter) ofreció donarle dos millones de pesos.

“Chile merece más seguridad y respeto por sus adultos mayores”, criticó de entrada. “Seguidores me informan de este robo a una compatriota en su propia casa en Lota. Díganme donde le deposito dos millones”, dijo.

Esta no es una costumbre poco usual del filántropo, quien en varias ocasiones ha ofrecido dinero para causas de este tipo o en ayuda a personas con alguna discapacidad.