Ex ’Tierra Brava’, Azzartt Maveth, es acusada de "patas negras": "Me dijo que estaba separado"

La exparticipante del reality de Canal 13, ‘Tierra Brava’, Azzartt Maveth, quien también se hizo conocida en redes sociales como “La tía de la micro”, se encuentra en la palestra luego de ser acusada de ser la tercera en discordia en un matrimonio.

La exchica reality, quien se encuentra alejada de las luces, reveló la situación en su cuenta de Instagram, donde detalló que ha recibido fuertes amenazas, por lo que incluso interpuso una denuncia.

Todo surgió el pasado viernes cuando en medio de una transmisión en vivo comenzaron a llegarle una horda de comentarios donde la acusaban de “rompe hogares” y “patas negras”. Fue ahí que Azzartt Maveth comentó que de hecho estaba en una relación con un sujeto llamado Gabriel Larenas, sin embargo, el romance había comenzado después de que él se separó.

Más específicamente, se conocieron hace dos años, cuando él aún estaba en pareja, con quien tiene dos hijos. Pero todo esto era mentira, de lo cual la ex ‘Tierra Brava’ se enteró después de la transmisión en vivo.

“Jamás dañaría a una familia. Cometí un error y fue un comentario (defendiéndome, sé que no es excusa), pedí disculpas el mismo día”, escribió en su sección de Instagram Stories.

Y es que, según consignó Glamorama, Azzartt Maveth recibió una llamada de Gabriel Larenas cuando estaba en la transmisión en vivo desesperado, intentando explicarle que estaba en proceso de separarse, por lo que su relación no estaba del todo cerrada.

Por si fuera poco, la esposa de su pareja la contactó, instancia donde la insultó, no obstante, la ex ‘Tierra Brava’ tomó la oportunidad para conversar con ella por teléfono para tratar de resolver el problema, pero ahí se encontró con una nueva sorpresa.

Su pololo tiene una hija de apenas nueve meses. “Y yo en shock. Porque yo sabía que él tenía tres hijos”, admitió.

Sobre lo mismo, Azzartt Mavett agregó: “El me mintió. Me dijo que tenía tres hijos y que estaba separado. Y yo después de ese live me enteré que tenía una cuarta hija, una niña de nueve meses, y que estaba casado. Yo tenía ni la menor idea que estaba casado“, aseguró.

Aunque el tema parecía cerrado tras este cruce, pues la exchica reality terminó su relación con Larenas, esto volvió a resurgir luego de recibir diversas amenazas contra su padre e hijo, además de sí misma, las que expuso en su Instagram, instancia donde hasta una de sus vecinas reveló su dirección. “Si me llega a pasar algo, ella hizo una amenaza pública”, escribió junto a un mensaje de la mujer publicado en Facebook.