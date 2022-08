Fue hace 4 días cuando Mike Sánchez, oriundo de México, se quedó atrapado en un Cinépolis y se vio obligado a pasar la noche en el lugar. El joven compartió la experiencia a través de su TikTok, donde detalló que se había quedado dormido mientras pasaban los créditos de la película.

“Nadie me despertó, ya todos se fueron”, dice en tono cómico. Tras darse cuenta, Sánchez salió de la sala en la que había tomado una larga siesta y reparó en que la salida del cine estaba cerrada, no había nadie.

“Me dejaron encerrado”, reconoce después de recorrer el lugar y caer en cuenta de que realmente está solo. Entró a la cocina y recorrió los pasillos con algo de temor preguntándose “¿Qué procede en estos casos?”. El registro se viralizó en la red social y ya cuenta con más de 6 millones de likes.

En el momento fueron varios los usuarios que le sugirieron ideas para salir de las instalaciones, como llamar a los bomberos, a la policía o hacer señas en las cámaras de vigilancia, pero Sánchez desapareció por varias horas sin dejar actualizaciones.

Finalmente, a la mañana siguiente publicó un video donde registraba los instantes en que abandonaba el cine. Allí contó que había dormido en uno de los sillones e incluso aprovechó de ir al baño para lavarse las manos.

“La regañada que me van a meter, creí que era un sueño hasta que desperté. No me puedo creer esto”, comentó antes de dirigirse a la salida.

Posteriormente, se muestra saliendo del centro comercial y cuenta que en el camino se topó con personal de limpieza del lugar. “Me dijo ¿Tú que haces aquí? Y yo le dije señor, no me lo va a creer”.

Y es que al parecer Mike Sánchez no se encontraba muy alerta ni siquiera cuando llegó a ver la película, puesto que al encontrar su auto en el estacionamiento se dio cuenta de que lo había dejado sin seguro. “Menos mal no tenía nada de valor adentro, puras desgracias”, dijo al final de su testimonio.