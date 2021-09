Lograr que las persones se vacunen ha sido una de las principales dificultades que los gobiernos han tenido que sortear durante esta pandemia. Existe mucha desinformación del proceso y esto ha mantenido a las personas alejadas de la inoculación. Es en este contexto que una persona decidió utilizar psicología inversa para llamar a las personas a “No vacunarse” como parte de una campaña publicitaria de una funeraria.

En Estados Unidos actualmente se ha suministrado la inoculación completa a un 54% de la población según la información entregada por Our World in Data.

Según la información consignada por la WBTV, el mensaje que transportó David Oakley, dueño de la agencia de publicidad BooneOakley causó furor en redes sociales por su atrevida publicidad.

El camión recorrió las calles de la ciudad de Charlotte en Estados Unidos el pasado domingo 19 donde miles de personas lograron ver y fotografiar el viral mensaje que señalaba “No te vacunes”.

En conversaciones con WBTV, Oakley compartió que “BooneOakley se especializa en hacer trabajo que se nota, se hable y se comparta”.

“Este camión está dando vueltas alrededor del estadio Bank of America antes del partido de las Panteras en Charlotte”, compartió un usuario en Twitter.

@RexChapman @davenewworld_2 This truck is making laps around Bank of America Stadium before the Panthers game in Charlotte. pic.twitter.com/rIW9OTltK5

— d (@yourgeniushands) September 19, 2021