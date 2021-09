Solo Chloe Mrozak, de 24 años, sabe a ciencia cierta cuánto tiempo estuvo planeando sus vacaciones en Hawái. El resto, lo conoce todo el mundo, o casi todos los habitantes del planeta hasta adonde llegó la noticia de su arresto el pasado 23 de agosto.

No es para menos. La información se viralizó debido a la que ella consideró una hazaña, a no ser por un desacierto que saltaba a la vista, además de otros fallos que no eran notorios, pero fueron revelándose poco a poco y gracias al primer error.

Medios como CNN y La Vanguardia han dado cuenta del peculiar suceso, en momentos en que la pandemia parece dar un respiro a algunos países.

Resulta que para ingresar a Hawái, Mrozak (originaria de Illinois), presentó un carnet de vacunación en el marco del programa Safe Travels tras arribar a la isla en un vuelo de Southwest Airlines. La certificación le permitiría no hacer la cuarentena de 10 días ya que los documentos, aparentemente oficiales, daban fe y legalidad de tener el esquema completado.

Con lo que la mujer no contó, es que su proveedor de documentación no fue el más prolijo y letrado. En lugar de escribir la palabra Moderna, en referencia a la vacuna, escribió “Maderna”, captando la atención inmediata de los agentes migratorios en el aeropuerto de Hawái. Los que han viajado a territorio estadounidense conocen la fama que ostentan estos funcionarios en cuanto a chequeos aeroportuarios.

En los medios de comunicación antes mencionados fue puesta a rodar la evidencia, con todo y la fotografía de la implicada. A su lado, yace el nombre mal escrito de la vacuna que, junto a otras, ha sido protagonista de un esquema sanitario mundial de inoculación.

Una mentira lleva a la otra. Es una frase que tomó relevancia el día que Chloe Mrozak fue descubierta intentando vacacionar en Hawái, pero burlando al sistema de su país.

Cuando el error de ortografía fue detectado en su carnet de vacunación, uno de los agentes notó que la originaria de Illinois se había inoculado, según su documentación, en Delaware.

Para comprobarlo, hizo algo tan sencillo como telefonear al sistema local y preguntar si en la base de datos figuraba el nombre de la joven visitante. Sorpresa, ninguna Chloe Mrozak se había vacunado contra la covid-19 en ese estado pequeño del atlántico medio estadounidense.

No era el único vacío-error a advertir en el pase de vacunación de Mrozak. Otro aspecto que menciona el reportaje de CNN, es que la tarjeta aseguraba que había sido inoculada por el cabo Wolf y el sargento Montey, supuestamente de la Guardia Nacional. Sin embargo, otro grave error gramatical: ¡las letras estaban colocadas como NRA o Asociación Nacional del Rifle!

Es de notar que la mentira creció de manera exponencial en un pequeño documento, con grandes faltas a la escritura y, por supuesto, a la moral y a la salud pública.

Para ser identificada plenamente, las autoridades estadounidenses echaron mano del Facebook de la implicada en el documentación alterada, comprobando que se trata de la misma persona con el peculiar tatuaje en una de sus piernas.

El arresto de la joven fue inminente. Fue acusada de violación de la normativa de emergencia de Hawái para controlar la propagación de la pandemia y de falsificación. Estuvo al menos 3 días bajo custodia policial para luego ser puesta en libertad bajo fianza de 2.000 dólares (1 millón 570 pesos chilenos).

El juicio en contra de Chloe Mrozak está vigente y ya se presentó en una ocasión por videoconferencia ante el judicial. En el video, se la puede ver arrepentida, llorando y diciéndole al juez “Prometo que haré lo que sea necesario”.

Como era de esperarse, las redes sociales no perdonaron a Chloe Mrozak el incidente que la llevó a perder sus vacaciones en Hawai, a pasar unos días en prisión, a pagar 2.000 dólares de fianza y a enfrentar un proceso judicial por falsificación de documentos y más.

Los memes y burlas circularon al momento en que medios de comunicación, locales y extranjeros, hacían eco del crimen cometido por la joven norteamericana.

Uno de los comentarios con más retuits fue la imagen que acompañó a la frase: “Le dije a esa niña que escribiera Maderna y ella lo escribió tal como yo lo dije”.

“I told that child to write Maderna and she wrote it just the way I said it.” pic.twitter.com/YtNuCvZSfv

— Jermaine (@JermaineWatkins) September 1, 2021