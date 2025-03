La inocencia de los niños sorprende cada vez más, lo cual se demostró en una reciente situación entre una niña y su madre, quien entre los contactos de su teléfono tenía registrado a un hombre llamado “Jesús”, por lo que su hija creyó que era el mismismo Jesucristo y decidió enviarle un tierno audio.

El hecho se dio a conocer en el programa Espejo Público, del medio de comunicación español Antena 3, donde se comentó el curioso momento entre una niña, su madre y un tal Jesús.

Todo inició cuando la presentadora del programa Lorena García, contó que la hija de una colaboradora del espacio encontró en el teléfono de su madre un contacto guardado como “Jesús (Papa)”.

Niña creyó que su madre tenía el contacto de Jesús

Éste se trataba de un periodista especializado en asuntos del Vaticano, (de ahí el motivo de su registro), sin embargo la niña de 7 años no conocía aquellos detalles, y tras tomar el teléfono de su madre, asumió que era el mismísimo Jesucristo, por lo que decidió enviarle un audio.

“Hola Jesús, no me puedo creer que mi madre tenga tu número y eso que has muerto. Bueno, gracias por crear el mundo. Lo sé todo sobre ti, todo, y me encanta la religión”, se escucha en el audio de la pequeña.

“Y quiero ser amiga tuya, quiero hacer la catequesis, quiero hacer la comunión. Súper besos, súper besos”, agregó la menor evidentemente emocionada.

♬ sonido original – EspejoPublico @espejopublico 🔊 Un audio para Jesucristo 👧🏻 Una niña cree que su madre tiene el teléfono de Jesucristo y le envía este tierno audio 📲 Más contenidos en la web de #EspejoPúblico

Madre explica confusión de su hija

Más tarde Miriam, la mamá de la pequeña, explicó en el mismo programa el origen de esta historia.

“Yo estaba haciendo la merienda. Ella me dice si puede coger el móvil (teléfono) porque quiere mandarle un mensaje a la mamá de una amiguita para que venga a jugar a casa”, comienza diciendo.

Tras esto la mujer sostuvo que de pronto la pequeña “viene con una sonrisa en la cara e inmediatamente después me empieza a sonar el WhatsApp y veo “Jesús (Papa)”, que es como yo había guardado a este periodista. Y cuando abro el WhatsApp veo que hay dos audios míos”, añade.

“Entonces le digo: ‘Pero, a quién has enviado el mensaje’. Me dice: ‘Mamá, es que tienes el contacto de Jesús’. Y le digo: ‘Pero quién crees que es Jesús’. Y me dice: ‘Jesús, ¡Dios!’”, cuenta la mamá.

Posteriormente, Miriam revela que su hija envió un segundo audio en donde le decía al supuesto Jesucristo que “se había puesto muy nerviosa” y que esperaba que el mensaje llegara bien.