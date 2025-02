Daniela Saavedra, conocida artísticamente como Daniela MD, encontró el equilibrio entre dos mundos que parecen opuestos: la medicina y la música. Mientras ejerce como dermatóloga especializada en cáncer de piel, también graba canciones y produce sus propios videoclips.

Su nombre artístico refleja ambas facetas de su vida. “Daniela es mi nombre verdadero y MD se refiere a las siglas en inglés Medical Doctor (doctora). Esa soy yo, Daniela, la de siempre, más el ‘MD’”, explicó la jefa de servicio de Dermatología de la Clínica Dávila. A diferencia de lo que podría mal pensarse, su compromiso con la medicina es absoluto.

Sin embargo, en su tiempo libre, se entrega a la música con la misma pasión. “No creo que le dé menos de mi 100% de compromiso a la medicina y veo difícil que lo sea, yo doy mucho por mi trabajo”. asegura.

Los inicios de las dos pasiones de la dermatóloga

Daniela creció rodeada de medicina. Desde los 3 años acompañaba a su padre, quien también es médico, al hospital donde él trabajaba. Los pasillos, las salas y el ambiente hospitalario marcaron su infancia. Pero la música también estuvo presente desde pequeña.

“El gusto por la medicina y la música se dio naturalmente”, cuenta. Ella siempre llevaba una grabadora donde registraba sus canciones y, al mismo tiempo, escuchaba diagnósticos médicos de su padre.

Su carrera musical comenzó formalmente a los 15 años, cuando formó parte de un sello discográfico. A los 18, fue cuando vivió su mejor momento artístico, presentándose en vivo con una banda. Sin embargo, con el tiempo, la exigencia de la medicina la obligó a alejarse de los escenarios.

“Me fui distanciando de la música porque no podía seguirles el ritmo, no podía decirles que no tenía tiempo por la medicina”, recordó con tristeza.

Durante años, la medicina absorbió por completo su tiempo. “El estudio de la medicina y la especialización me consumió por años”, confesó. Su amor por la dermatología la llevó a enfocarse en su carrera, hasta que un día se dio cuenta de que la música había quedado en el olvido.

Después de dos décadas sin grabar, decidió dar el primer paso y contactar a su antiguo productor. Al principio, muchos pensaron que sería algo pasajero. “Todos creían que no duraría en esto”, dice. Pero reencontrarse con la música despertó en ella un entusiasmo que no ha desaparecido.

Críticas y elogios: la dualidad entre la medicina y el pop

Su faceta artística genera opiniones divididas. Si bien su trayectoria médica no es cuestionada, su música sí ha recibido críticas.

Uno de los momentos más polémicos fue el videoclip de su canción Estás de Alta, cuyo guion y dirección estuvieron a su cargo. “Yo creo que no entendieron la idea”, comenta sobre quienes lo calificaron de desubicado.

También ha enfrentado advertencias sobre su imagen profesional. “Todos me decían ‘te vas a desperfilar’, pero la verdad es que ya no pasó”, asegura. Con 16 años de experiencia en dermatología, considera que su trabajo y el respaldo de sus pacientes hablan por sí solos.

De hecho, son ellos quienes más la apoyan. “Ellos son lo mejor. La otra vez una señora de 90 años me dijo ‘Daniela, me encanta lo que haces, pero tienes que sacar más música’, y yo operándola de un tumor en la cara ahí mismo”, cuenta entre risas. Algunos incluso la alientan a tomarse más tiempo libre para grabar.

En el ámbito médico, en cambio, sí ha encontrado prejuicios. “Entiendo que es difícil disociar esa imagen mía con un cargo importante de mi lado más atrevido”, admite. Pero separar la medicina de la música nunca fue una opción.

Explicó que su “vida ocurre en la clínica, se tienen que alinear perfectamente los tiempos para poder sentarme a crear música. Además, siempre fue mi sueño la medicina y durante todas las horas del día soy doctora”.

Un regreso definitivo al pop

A lo largo de su carrera, Daniela ha explorado distintos géneros. Comenzó en el pop, luego incursionó en lo urbano y ahora está en plena transición para volver a sus raíces. “Con este último EP me despido de lo urbano”, afirma haciendo referencia a su nuevo proyecto en camino.

Su próximo lanzamiento es un disco de pop con influencias del sonido de los 90′. “Sé que la música pop quizás no es lo que vende, pero es algo que quiero hacer independiente de si se venda o no. Yo sé que cuando uno hace las cosas por convicción resultan, es algo más allá de lo comercial”, aseguró.

Finalmente, una de sus proyecciones para los próximos años, es seguir lanzando música. “Estoy grabando un nuevo EP y del nuevo disco pop que voy a sacar ya tengo dos canciones grabadas”, nos adelantó la dermatóloga.

Pero más que los estrenos y dejando de lado los prejuicios de sus colegas, lo que más la motiva es volver a presentar en vivo su nueva música, tal como alguna vez lo hizo a los 15 años. “Con eso me doy completamente por pagada”, concluyó.