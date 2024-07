Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El actor y comediante Claudio Reyes falleció el pasado domingo a causa de un infarto, generando diversas reacciones. Reconocido por su canción \'Por qué llora la tarde\', popular en la teleserie Bellas y audaces de TVN en 1989, el artista no volvió a tener otro éxito musical, siendo considerado un \'One Hit Wonder\'.