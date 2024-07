La noche de este sábado murió el comediante Claudio Reyes Norambuena a sus 64 años. La información fue confirmada por T13, quienes se contactaron con Cristián Menchaca, alcalde de Longaví. Fue él y el hermanastro de Reyes quienes ratificaron el fallecimiento.

De acuerdo a información proporcionada al citado medio por cercanos a la familia, el actor falleció alrededor de las 23 horas del sábado producto de un infarto.

¿Cómo podemos identificar que nos está dando un ataque cardíaco? El médico cirujano y director de Medicina de la Universidad del Alba, Jaime Lepe, entrega algunas indicaciones y explicaciones al respecto.

Claudio Reyes habría sufrido un infarto: ¿cómo identificar uno?

El profesional declara que más allá de la edad, lo crucial son los factores de riesgo vascular. “Eso es lo que hay que manejar: evitar el estilo de vida sedentario, hacer ejercicio por lo menos unos 30 minutos al día, no consumir tabaco”, aconseja Lepe.

En tal línea, cabe mencionar que en abril de 2023, el humorista confesó en una entrevista haber sufrido un infarto. En ella, dijo que estaba enfermo del corazón. Adicionalmente tenía hipertensión y diabetes, lo que influyó en su estado de salud.

“Ese día domingo fui a hacer deportes, llegué, me bañé, me senté a almorzar y me empecé a sentir como el loli (sic). Me dolía todo. Es una cosa que no se puede explicar. Pensé que era la comida, la deje a un lado, y me voy sintiendo más mal y más mal”, relató Reyes en tal ocasión.

Su malestar se condice con el que aparece cuando ocurre un ataque cardíaco. Jaime Lepe explica: “El dolor producto del infarto es un dolor opresivo retroesternal ubicado en el centro del pecho, como si te estuvieran colocando una pata de elefante encima“.

“Este dolor se irradia al lado izquierdo del cuello y al brazo izquierdo”, agrega el médico. El dolor de un infarto puede presentarse de distintas maneras, enfatiza el profesional. “Existen infartos específicos que se manifiestan con dolor en el epigastrio, la parte superior del abdomen, un dolor súbito“, detalla.

“Sin embargo, el más común es el dolor anginoso, apretado, como si me pusieran un par de ladrillos encima, no se siente como clavadas ni quema“, ejemplifica el doctor.

También puede haber un dolor en la espalda que puede confundirse con una molestia interescapular, detalla Lepe, destacando la necesidad de prestar atención especial a los pacientes diabéticos.

“En los pacientes diabéticos, los síntomas no son tan evidentes debido a la neuropatía diabética que daña los nervios, lo que puede hacer que estos pacientes no manifiesten los síntomas típicos. Es decir, ese paciente se puede infartar y no darse cuenta”, afirma, subrayando la importancia de los chequeos médicos preventivos.

Lepe concluye que estos dolores no deben ser ignorados si aparecen de forma súbita y no se alivian con el tiempo. En esos casos, dice, la persona debe acudir a un servicio de urgencia lo antes posible.

“No puedes esperar y decir: ‘Se me va a pasar’. No todos los dolores que comienzan así terminarán en un infarto; puede ser una angina inestable, pero si el dolor no es habitual, hay que consultarlo“, finaliza Jaime.