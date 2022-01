Un intenso debate tuvieron este fin de semana la astrónoma Teresa Paneque y la socióloga y astróloga ‘Miau Astral’ en redes sociales. Todo inició cuando la científica, que también es divulgadora, publicó un video criticando temas relacionados a la Astrología.

De acuerdo al detalle de La Cuarta la joven indicó en Twitter: “Hoy día, como un especial de final de año, vamos a hablar sobre la Astrología y por qué, desde mi punto de vista como astrónoma, no tiene ningún sustento científico”.

“Yo apoyo todo tipo de creencias PERSONALES, pero es irresponsable motivar que OTROS tomen decisiones basadas en creencias”, agregó segundos después.

Lo anterior motivó una respuesta de parte de Consuelo Ulloa, conocida en Chile como ‘Miau Astral’, quien sostuvo: “Por qué tiene que haber un versus, hermana, anda a pasar el fin de año con tu gente y relaja el ego”.

Vuelvo a abrir la puerta de la astrología en el último #TereTeExplica de este año 🌟🔮 Yo apoyo todo tipo de creencias PERSONALES, pero es irresponsable motivar (sobretodo en medios masivos de comunicación) que OTROS tomen decisiones basadas en creencias🌟 Feliz año y gracias!

Paneque no se quedó callada y aseveró: “Siendo una astróloga reconocida en el país, habría sido bonito que quizás hubieses aportado con información o datos más que decirme qué hacer y criticar ‘mi ego”.

Por lo anterior Ulloa tuiteó: “Creo que no podemos discutir porque no sabes nada de astrología (…) Por lo mismo, pastelero a tus pasteles. La astrología no se mete con lo que hace la astronomía, la respeta y la valora. Newton era astrólogo y mira todo lo que hizo por la ciencia. No hay necesidad de polarizar, es patriarcal a cagar”.

Ante esto la candidata a doctora en Astronomía sostuvo: Yo no ataqué, dije que no me parecía que la astrología fuese herramienta para tomar decisiones y que no tiene base científica (…) ¿Newton? No hay evidencia concluyente de que haya sido astrólogo. Sus descubrimientos se basaron en el cálculo y en física, fenómenos que SON MEDIBLES”.

En el final, y para darle un corte definitivo al tema, ‘Miau Astral’ entregó algunas reflexiones sobre el tema: “Anoche quedó la cagá (sic) porque le paré un poco el carro a esta astrónoma tan necesitada de compartir su opinión”.

Tras eso expuso una serie de ideas, entre ellas estuvo: “Los astrónomos podrían generar caleta de divulgación sin poner la bota encima, sin tratar a la gente de tonta por tener creencias no científicas ni insultarla solapadamente. Nadie debería justificar sus creencias espirituales al frente de un científico que las apruebe”.