Alumnas de colegio en la localidad de La Boca, en Argentina, denunciaron que sus compañeros estaban planeando agredirlas y matarlas por considerarlas “feminazis”. Los jóvenes habían estado hablando de ello por chats, donde amenazaban con nombres a sus compañeras.

Según detalló Infobae, el caso ocurrió en el colegio San Juan Evangelista, donde una alumna denunció la situación en Twitter y posteó algunos de los mensajes que fueron filtrados por otros compañeros que estaban en el chat y que no empatizaron con ese comportamiento.

La joven explicó que las pruebas fueron presentadas en el recinto educacional, donde sólo expulsaron a dos de los involucrados. Además, señaló que la directora les habría dicho que se trataba de “cosas de hombres”.

En los mensajes se puede ver cómo los alumnos hablaban de secuestrar, matar y violar a sus compañeras. “Las voy a descuartizar”, “voy a dejarles el cuerpo como un colador de leche”, “les apuntamos con el arma en la boca” y “guardamos los cuerpos para seguir violándolas”, fueron algunos de los comentarios.

Me escribieron para que cuente una situación que está pasando en el colegio San Juan Evangelista de La Boca, donde un grupo de varones de 4 año estaban planeando secu3str4r y viol4r a algunas de sus compañeras.

Voy a dejar los chats abajo, pero dejo acá la advertencia de que… — Florchuta (@afterglowflor) November 24, 2023

Según el medio, uno de los alumnos incluso había comentado sus planes en una historia de Instagram donde etiquetó a otros 6 involucrados. “Soy re violín y no me importa la cana y la puta directora del colegio me la re chupa (sic)“, había escrito.

Una de las compañeras afectadas también usó esta red social para exponer el caso, donde explicó que todos estos comentarios se estaban haciendo en un grupo de WhatsApp. “Esto no es un chiste. Es la realidad de lo que hoy es un chiste, mañana es mi cara en el noticiero“, declaró.

El colegio de Argentina respondió

Ante esta situación, que rápidamente se viralizó, el colegio emitió un comunicado: “se abrieron espacios de escucha y de diálogo con las y los estudiantes afectados”, aseguraron.

El establecimiento determinó que los estudiantes responsables continuarían su año escolar vía online y sin presencialidad. Además, el caso se presentó a la Supervisión de Dirección General de Enseñanza Privada (DGEGP) y el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Argentina (CNNyA).

“Como escuela salesiana, comprometidos en el cuidado de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que participan de nuestra Obra, pedimos a todas las familias que conversen con sus hijos e hijas para reflexionar sobre el cuidado de la vida y el respeto de los demás. Para prevenir estas situaciones, como Comunidad Educativa Pastoral, debemos comprometernos en la promoción de valores como la solidaridad, el compañerismo y el respeto”, declararon.