Aunque muchos no lo comprendan, la gran mayoría de los seguidores de series médicas como Doctor House, Grey’s Anatomy, New Amsterdam o The Good Doctor puede que conozcan o estén familiarizados con algunas técnicas de primeros auxilios. Eso fue lo que vivió un adolescente fan de Grey’s Anatomy, que acabó salvándole la vida a su madre.

Según contó la historia CNN, todo empezó en la mañana, cuando Kristen Iarrobino salió al antejardín de su hogar con pantuflas y su habitual taza de café. Sin embargo, al bajar las escaleras de su pórtico, la mujer acabó resbalando con el hielo de un escalón.

En la caída, sus manos soltaron la taza para tratar de amortiguar el golpe, pero acabó con los pedazos del tazón en su muñeca. “Supongo que la taza se rompió y luego aterricé en ella, por lo que los trozos de cerámica cortaron mi muñeca”, contó la mujer.

“Cuando miré mi mano, inmediatamente le dije a mi hijo que llamara al 911”, contó la mujer a CNN. “No pensé en ir por el auto y conducir hasta el hospital: Sabía que necesitábamos una ambulancia”, añadió.

Fue entonces que su hijo Cyrus reaccionó y llamó a urgencias. De todas formas, en su inicio, el joven de 16 años pensó que sólo se trataba de una muñeca rota.

“Pero entonces al cubrir la herida con una toalla, vi lo mal que estaba”, añadió, explicando que había demasiada sangre.

Fue entonces en la espera de al menos 15 minutos por la ambulancia, el operador del número de urgencias le dijo al adolescente que hiciera un torniquete.

“Nunca había visto un procedimiento así antes, pero veo mucho Grey’s Anatomy… aunque sé que no es lo mismo”, comentó. Fue entonces que el menor se arrancó sus cordones para poder crear su herramienta de emergencia.

En el costado de la casa encontró un pequeño trozo de madera y comenzó a hacer el torniquete. Hizo un nudo con los cordones de los zapatos en su brazo, puso el palo en el nudo y comenzó a girar.

“Fue una de las cosas más dolorosas que he sentido en mi vida, y eso que me rompí huesos y tuve hijos”, dijo la madre.

“Entre el modo de ‘lucha o huida’ por la adrenalina, pero seguía pensando: ‘No pares, no pienses en eso"”, dijo Cyrus.

Poco después, llegó la ambulancia para hacerse cargo y se apresuraron a viajar al Eastern Maine Medical Center. En total, el torniquete casero estuvo en el brazo de la mujer por 40 minutos, entre lo ocurrido en casa y el hospital.

Finalmente la mujer recibió dos cirugías para tratar las arterias y nervios cortados. Al final, la herida fue de aproximadamente cinco centímetros de profundidad y la madre sigue orgullosa del logro de su pequeño.

“Fue una de esas cosas en las que ves siempre en la televisión y dices: ‘Oh, sí, sencillo, lo que sea’. Y entonces lo ves en la vida real, o te sucede a ti, y es algo completamente diferente”, cerró Kristen.

Esta no es la primera vez que el drama médico protagonizado por Ellen Pompeo inspira a menores a salvar la vida de sus padres. Hace 10 años, una niña de 10 años acabó realizando una técnica de resucitación a su madre, que, a sus palabras, vio en la ficción.

“Mi mamá y yo vemos el programa todos los jueves, y ahí lo aprendí”. dijo entonces la niña.