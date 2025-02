Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

La difusión instantánea de información en internet puede llevar a la promoción de prácticas no respaldadas científicamente, como en el caso de Hulda Clark Regehr, una naturópata que afirmaba tener la cura para enfermedades graves como el cáncer y el VIH SIDA. Clark promovió métodos peligrosos para la salud, como el uso del "Clark Zapper", un dispositivo no aprobado por la FDA que supuestamente eliminaba "frecuencias dañinas" de los alimentos. A pesar de sus afirmaciones, Clark falleció de leucemia, demostrando la falta de validez de sus tratamientos. La sociedad debe ser cautelosa con información no respaldada por la ciencia y seguir consejos de profesionales de la salud para cuidar su bienestar de manera segura y efectiva.