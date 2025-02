Un momento caótico vivieron pasajeros de un vuelo a Houston, cuando luego de 20 minutos de viaje, un hombre se descontroló e intentó romper la ventana del avión.

El incidente ocurrió el pasado 5 de febrero en el vuelo 4856 de Frontier Airlines que emprendía rumbo desde Denver a Houston, Estados Unidos.

El viaje inició como cualquier otro, sin embargo, aproximadamente 20 minutos después la situación parecía ser caótica entre los pasajeros.

De acuerdo a lo entregado por Fox 26 y ABC News, un hombre habría reaccionado negativamente cuando intentó hablar con una mujer en la fila frente a él y ella no respondió, dijo la policía.

Tras la negativa de la pasajera, el hombre, quien también hablaba español, comenzó a golpear el asiento que tenía frente a él y la ventana del avión.

“Gritaba en varios idiomas, golpeaba la ventanilla, se recostaba y trataba de sacarla de una patada”, dijo el pasajero Tanner Phillips, en conversación con ABC.

Según videos compartidos por ambos medios, la ventana quedó con grietas y en una esquina se observa lo que sería sangre del pasajero tras los insistentes golpes.

Con tal comportamiento, un grupo de pasajeros optaron por inmovilizarlo y colocarlo nuevamente en su asiento. “Fueron necesarios un par de hombres para asegurarle los brazos”, dijo Phillips.

NEW VIDEO: men acting like men on a Frontier Airlines flight from Denver to Houston Tuesday night — restraining and zip tying a maniac who broke out an interior window panel of the plane. pic.twitter.com/fz2xdfkeaR

— Dapper Detective (@Dapper_Det) February 7, 2025