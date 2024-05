Un menor de 14 años, Harris Wolobah de Massachusetts, falleció tras participar en el desafío viral "One Chip Challenge" de Paqui, donde comió una tortilla extremadamente picante. La autopsia reveló que murió por un paro cardíaco. La tortilla contenía una alta concentración de capsaicina, químico que da el picante a los chiles. A pesar de la advertencia de que era solo para adultos, muchos jóvenes participaron en el reto, provocando reportes de intoxicación en todo el país. Paqui retiró voluntariamente el producto del mercado, poniendo fin al desafío.

Conmoción causó en septiembre de 2023 la noticia de que un menor de edad murió tras comer una tortilla extremadamente picante, como parte de un desafío viral.

Ahora, el informe de la autopsia, a la que accedió The Associated Press, revela que el menor murió por un paro cardíaco. Además, el menor padecía de un defecto congénito del corazón llamado cardiomegalia, descrito como “puente miocárdico de la arteria descendente anterior izquierda”.

Harris Wolobah era estudiante de 14 años de Massachusetts, Estados Unidos. Al igual que muchos jóvenes, intentó participar del desafío “One Chip Challenge” de Paqui, es decir, comer una tortilla extremadamente picante sazonada con pimiento Carolina Paper y pimiento Naga Viper.

Una publicación de CNN señala que el Carolina Reaper Papper está justo debajo del spray de pimienta en la escala de Scoville, que mide el picante de chiles y pimientos, mientras que el Naga Viper se acerca a las 1,2 millones de unidades de calor en la misma escala. Como dato, un jalapeño tiene cerca de 5.000 unidades de calor.

La empresa es subsidiaria en Texas de Hershey Co, a través de un comunicado, dijo el pasado jueves que “estamos y seguimos profundamente apenados por la muerte de Harris Wolobah y extendemos nuestras condolencias a su familia y amigos”, consigna The Associated Press.

Alta concentración de Capsaicina

Según el documento de la Oficina del Médico Forense, el menor murió de un paro cardiopulmonar tras la ingesta de una sustancia con una alta concentración de capsaicina, el químico que le da el picante a los chiles, o ajíes como les decimos en nuestro país.

El Dr. James Udelson, jefe de Cardiología del Centro Médico Tufts, dijo a AP que “Es posible que con una estimulación significativa del corazón, el músculo más allá del puente haya tenido un flujo sanguíneo anormal (‘isquemia’) y podría haber sido causa de una arritmia severa”.

De hecho, añadió que hay informes de toxicidad aguda con capsaicina que causa isquemia del músculo cardíaco.

En grandes dosis, la capsaicina puede aumentar la forma en que se contrae el corazón, añadiendo una presión arterial extra. Pese a que el problema congénito del menor lo hizo más vulnerable a los efectos del químico, personas sin enfermedades de base también pueden presentar problemas cardíacos, añadió al medio el Dr. Syed Haider, cardiólogo del Centro Hospitalario MedStar Washington.

La tortilla Paqui ultrapicante

La tortilla Paqui se vendía a $10 dólares (8.944 pesos chilenos a la fecha) y estaba envuelta en una caja con forma de ataúd.

Pese a que en la etiqueta tenía la advertencia de “sólo para adultos” y que debía mantenerse fuera del alcance de los niños, muchos jóvenes participaron del reto que se volvió viral en redes sociales.

De hecho, AP consigna que se registraron informes en todo el país producto de la ingesta de esta tortilla.

Por su parte, frente a estos informes y la muerte de Harris Wolobah, Paqui se defendió diciente que el etiquetado era claro en decir que el producto era solo para adultos y no era apto para personas sensibles a los alimentos picantes o con problemas de salud.

De todos modos, decidieron retirarlo voluntariamente del mercado, poniendo fin al “One Chip Challenge”, desafío que consistía en que una persona comiera una de las tortillas y viera cuánto tiempo pasaba sin consumir otros alimentos o agua para apaciguar el ardor.