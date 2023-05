Una gran controversia desató un video de 45 segundos que compartió Savannah Tkachenko, hija del ministro de Exteriores de Papúa Nueva Guinea, en TikTok. En el registro, la joven mostró detalles del lujoso viaje al que acompañó a su padre a la coronación del rey Carlos III.

En breve y polémico video, la joven compartió imágenes del menú en primera clase del avión, las tiendas de bolsos de lujo en el aeropuerto y un hotel caro en Londres, Reino Unido. El clip provocó indignación dado el excesivo gasto del viaje, en comparación con los altos índices de pobreza en su país.

De acuerdo con la prensa papuana, el viaje costó 6 millones de kinas papuanas (cerca de 1.300 millones de pesos) para una delegación de 18 personas, mientras que el 40% de los papuanos vive bajo el umbral de la pobreza.

“Fuimos de compras en las tiendas de Hermes y Louis Vuitton en el aeropuerto de Singapur. Para aquellos que no lo saben, las tiendas de Singapur son muy elitistas”, dijo en el vídeo Tkachenko, quien posterior a la polémica cerró su cuenta en la red social.

No obstante, algunos internautas subieron el vídeo en sus redes sociales, por lo que han continuado las críticas, mientras que el padre de la joven y ministro de Exteriores, Justin Tkachenko, afirmó que su hija está “desolada” y llamó “animales primitivos” a quienes la criticaron.

“Está traumatizada por algunos de los comentarios más ridículos e inútiles que he visto nunca”, señaló el ministro a la cadena australiana ABC, donde precisó que su hija no compró nada de las tiendas que mostró y que lo acompañó en sustitución de su madre.

La activista papuana Tani Bale indicó que el vídeo es “completamente ofensivo” para los papuanos. “Hay una gran desconexión entre lo que veo en este vídeo de superlujo y como tiene que vivir nuestro pueblo”, precisó Bale.

No es la primera vez que la ostentación de lujo provoca polémica en Papúa, pues en 2018 importó unos 40 vehículos de lujo de las marcas Maseratis y Bentleys para la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (AEPC) en Port Moresby, lo que causó protestas.

Your just confidently enjoying all the shit your father steals aren't you? #PNGtwitter come na lukim government sponsored ol influencer blo nau. pic.twitter.com/AlEjf0agjU

— 자유로운 여자 (@niugini_girl) May 9, 2023