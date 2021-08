Una mujer de la ciudad de Ohio, Estados Unidos, se casó con un hombre que fue acusado de asesinar al hermano de la prometida en la década de 1980. Según reportan diferentes medios, el hecho habría ocurrido luego de que el imputado fuera liberado de la cárcerl por faltas de pruebas en su contra.

De acuerdo a los relatos de los novios, su relación habría comenzado luego de que Crystal, la novia, le escibiera una carta a John mientras este se encontraba en prisión, diciéndole que lo perdonaba por cualquier delito cometido, a lo que él respondió de vuelta escribiendo que él no había asesinado a su hermano.

“Con todo mi corazón la amo, no hay nadie más en quien piense, y quiero estar con ella toda mi vida. Y le escribí una carta y le dije que no lo había hecho, eche un vistazo a estas cosas. Yo también creo en Dios y sé muchas cosas al respecto, pero no lo hice”, manifestó John a News 5 Cleveland.

Fue así, que luego de no encontrar mayores evidencias en la muerte del medio hermano de Crystal, que John fue liberado el pasado 22 de julio, después de que se le concediera un nuevo juicio para lograr reunir las pruebas suficientes y aclarar el caso, según reportó New York Post.

Ante esto, la mujer dijo que “superaremos esto; va a ser un desafío, no hay duda al respecto. No es un cuento de hadas, pero es tan genuino”.

De acuerdo al fiscal de la ciudad, dice que aún es un caso que da para investigación y que tiene evidencia de que John le habría pedido a un amigo que despareciera el arma homicida que mató al hermano de Crystal, pese a que la defensa del acusado sostiene que el fallecido se habría suicidado.

Según información preliminar, John era compañero de habitación del hermano de Crystal identificado como Brian, cuando este fue encontrado muerto con una puñalada y una herida de bala en su cabeza. Sin embargo, en los interrogatorios John estuvo de acuerdo en firmar una declaración que decía que le había disparado a su compañero en defensa propia.

No obstante, no se encontraron residuos de pólvora, sangre, cortes u otro elemento que probara que realmente John era el asesino, razón por la cual decidió reagendarse el juicio, otorgándole la libertad condicional.

La pareja celebró la ceremonia hace unas semanas y Crystal aseguró estar enamorada de él, pese a todo lo que han tenido que atravesar en los últimos años.