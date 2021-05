Un Youtuber mexicano generó controversia hace algunos días en Chile, luego de publicar un video en el cual cuestiona el hecho que las personas en Chile no se desparasitan (como lo hace perros y gatos) al igual que los ciudadanos en su país.

A través de su cuenta personal Rogelio Gil, que lleva cuatro años viviendo en nuestro país, indicó que él cada seis meses realiza la acción de eliminar los parásitos de su organismo a través de un producto llamado Vermox.

“Tu cuerpo agarra bacterias, microbios, porque no sabes cómo están preparados los alimentos. Entonces es normal que los mexicanos nos desparasitemos y para mí en Chile es rarísimo que la gente no lo hace. De verdad, ni siquiera existe el concepto”, indicó Gil en su video.

“Cuando se los dices ellos te quedan viendo como ‘que asco’, pero yo le digo como ‘wey, que asco que tu no te desparasites’. De hecho creo que hasta cambia el aliento. O sea, no tienes mal aliento si no tienes parásitos, creo. Bueno, ese es un choque cultural máximo”, agregó.

Como era de esperarse, los dichos del joven mexicano tuvieron bastante respuestas en la red social TikTok, donde cuenta con 325 mil seguidores. La mayoría de las personas indicaba que la desparasitación de personas en Chile “no era necesaria”.

Una de las respuestas más contundentes, en la mencionada red social, vino de parte de una enfermera chilena que se identifica como Tami_Vris, quien analizó el tema desde el punto de vista sanitario.

“Los parásitos están en directa relación con las condiciones socioeconómicas y sanitarias del ambiente. En Chile con los años han mejorado muchísimo estos parámetros, aunque no lo crean, y eso ha hecho que estas infecciones hayan disminuido de forma significativa”, expuso.

“Han disminuido tanto que, ahora, no son un problema de salud pública. En Chile tenemos en casi todo el país agua potable. Se hace un control súper estricto de la producción de carnes y hortalizas, pero eso no quiere decir que no existan. Lo que pasa es que no es un problema masivo y que ponga en riesgo a la comunidad, pero ojo con los niños que son los que comen tierra”, añadió.

Asimismo, el médico infectólogo Carlos Pérez, de la Escuela de Medicina de la Universidad San Sebastián, indicó a Mega que este procedimiento no es necesario en Chile debido a las buenas condiciones ambientales.

“En nuestro país aquello no es necesario, porque la prevalencia y el número de nuevos casos de parasitosis es muy baja, debido a que tenemos muy buena condiciones de saneamiento ambiental”, sostuvo.

En este sentido los expertos agregan que existen factores, como el clima y las políticas públicas, que son fundamentales a la hora de evitar contagios por parásitos.

Hay que señalar que el propio Rogelio agradeció las explicaciones que entregaron los expertos en salud, asegurando que su país no cuenta con los mismos parámetros de sanidad y limpieza, si se le compara a Chile.

“Yo les dije que en México lo hacemos, pero porque es normal. Ahora ojo, una población de 18 millones en Chile no se compara con 126 millones que tiene México, así que obviamente el control es distinto”, concluyó.