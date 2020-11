La policía inglesa informó hace una semana sobre la detención de un hombre de 36 años llamado David Nicholas Wilson, acusado de haber creado cuentas falsas en Facebook y otras redes sociales para acosar a niños en diversos países de Europa. El sujeto se declaró culpable de 96 delitos.

De acuerdo al informe policial, publicado por el diario Telegraph, Wilson habría contactado un total de 5.000 niños durante los últimos cuatro años, a los cuales les pedía que le enviaran fotografías íntimas a cambio de dinero.

El sujeto era entrenador de futbol de un equipo amateur de la ciudad de King’s Lynn y mantuvo esta práctica entre mayo de 2016 y junio de este año, cuando decenas de padres denunciaron presuntos delitos de ciberacoso contra sus hijos.

Sin ir más lejos, la carpeta investigativa sostiene que Wilson creó centenares de cuentas falsas en Facebook, en las cuales contactó a miles de niños, cuyas edades variaban entre cuatro y 14 años.

La investigación agrega que, junto con ofrecerles dinero, el sujeto enviaba fotos de personas desnudas a los menores de edad, con el único propósito de obtener imágenes de ellos en retorno.

